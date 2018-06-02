Настав пік магнітної бурі: як врятуватися від дискомфорту

У найближчі дні Україну накриють дуже потужніші магнітні бурі через спалахи на Сонці.

Відзначається, що найнебезпечнішим і багатим на спалахи днем ​​стане 2 червня. Метеозалежні люди будуть відчувати слабкість аж до 5 червня.

З технічної точки зору потрібно бути готовим до поганого зв'язку, перебоїв в роботі гаджетів, супутників. Куди сильніше відчують на собі вплив бурі метеозалежні люди. В "обов'язковій програмі" - головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість, перепади настрою, тиску, проблеми з серцем.

У цей період не рекомендується користуватися метро, ​​щоб не погіршити ситуацію, оскільки випромінювання там куди сильніше.

Лікарі рекомендують на цей період відмовитися від жирної і смаженої їжі, проводити активний відпочинок і пити чаї на основі трав.

Також наведені декілька рекомендацій, які можуть допомогти метеозалежним людям поліпшити самопочуття під час різких перепадів температури та атмосферного тиску.

Ннеобходімо зміцнювати судини, приймати контрастний душ, обливатися холодною водою, не нехтувати прогулянками і фізичними вправами на свіжому повітрі, це може бути також плавання в водоймах або заняття в спортзалі.

При цьому процедуру загартовування потрібно проводити поступово - два рази на тиждень обливатися холодною водою, кожен раз знижуючи температуру на один градус.

Крім того, необхідний правильний режим сну в кількості 8 годин, правильне збалансоване харчування - тобто менше вживати жирну і смажену їжу, гостру їжу, виключити алкогольні напої, найкраще вживати рослинно-молочну їжу.

За порадами лікаря, при поганому самопочутті метеозалежним людям можуть допомогти різні трав'яні чаї, до складу яких входить глід, м'ята, чистотіл, собача кропива, валеріана, ромашка. Це підтримає імунітет, серцево-судинну систему і допоможе усунути безсоння.

До загальних зміцнюючих засобів відносяться також вітаміни групи В.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну накрила потужна магнітна буря, пік якої попереду.