"Відкриває рот невчасно": Комаровський жорстко "пройшовся" по Супрун

Популярний лікар-педіатр Євген Комаровський різко розкритикував в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун за некоректне розвінчання чергового міфу.

Свою думку він висловив журналістці Яніні Соколової в програмі "Рандеву" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Експерт підкреслив, що ділити що-небудь на чорне і біле неправильно, і це стосується діяльності будь-якої людини навіть незалежно від публічності. Однак, коментуючи недавнє інтерв'ю Супрун із Соколовою, він емоційно заявив: "Дурість не можна творити нікому!"

Євген Комаровський Скрін відео

"Коли вся країна обговорює мочити або не мочити манту — хр*н із вами з усіма. Але коли ти [звертається до журналістки] питаєш: "Чи можна дивитися на зварювання?" І вона каже: "Можна", то ..." — сказав Комаровський.

Соколова виправдала своє питання, назвавши його жартом. "Для кого це жарт?.. По-перше, дивитися на зварювання не можна. Ніяк. Тому що на великій відстані ти отримаєш кератит, або опік ультрафіолетом рогівки. На близькій відстані, якщо ти зварювальник, — опік сітківки, після якого стане хр*ново", — пояснив лікар.

"Але я дивилася на зварювання!" — заперечила журналістка. "Тобі пощастило! Можливо, була вологість повітря, що затримує ультрафіолетові промені або щось таке", — відповів Комаровський.

"Медична інформація, тим більше публічна, коштує шалених грошей. Тому що за кожним словом стоять ризики життю та здоров'ю. І тому, коли в.о. міністра відкриває рот невчасно...

Я поясню. Коли вона почала обговорення теми медичної марихуани. Хто з цього приводу не пройшовся?.. Її провина в тому, що непідготовленому суспільству вкидається теза. Слово "медична" втрачається, і всі починають обговорювати, що останнє завдання Супрун підсадити нас на кого — на марихуану", — додав він.

Як писав OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Євген Комаровський вибухнув через російську мову. Він вважає, що держава визначає, з ким можна "дружити" українцям, а це не припустимо. Заява лікаря викликала резонанс серед громадськості.

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