Перший заражений коронавірусом українець і небезпечний лайнер: як відпочинок перетворився на в'язницю

Круїзний лайнер Diamond Princess уже п'ять днів як перетворився в справжню "в'язницю" для 3700 пасажирів і членів екіпажу. На борту судна оголошено карантин через коронавірус. Серед захворілих – два українці.

Зараз пасажирам дозволили по черзі виходити на палубу і дихати повітрям, проте їм заборонено наближатися один до одного на відстані одного метра. Члени екіпажу скаржаться на втому, і повну невідомість. Ніхто не може відповісти на питання – коли ж закінчиться ця ізоляція.

Детальніше про долю лайнера читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Два хворих українці

Величезний круїзний лайнер Diamond Princess вийшов у рейс 21 січня. На борту перебувають більше 3700 пасажирів із багатьох країн світу. А серед членів екіпажу є 25 українців. У двох із них уже підтвердили смертельний вірус. Зараз вони перебувають у лікарні, МЗС підтримує з ним зв'язок. Українці пробудуть там як мінімум 14 днів.

Diamond Princess

Трагедія з лайнером почалася з того, що одному з пасажирів стало погано під час подорожі в Гонконзі. Лікарі діагностували у нього коронавірус. Тому коли судно прибуло в Японію в порт Йокогама, його навіть не хотіли приймати, але потім дозволили пришвартуватися. Але на берег нікого не пускають. За останніми даними на борту вже заражено 136 осіб.

Не наближатися один до одного

Перший час усі пасажири перебували в своїх каютах, але зараз їм дозволили виходити на палубу, щоб подихати свіжим повітрям. Причому гуляти можна тільки по кілька годин.

Не всі пасажири дотримуються правил Twitter

Пасажирам дозволили гуляти палубою Twitter

Спочатку на прогулянку виходять гості з внутрішніх кают, а після них ті, у кого є балкони. Однак керівництво судна встановило суворі правила: пасажири не можуть їздити в ліфтах, вони повинні перебувати в масках, рукавичках і не підходити один до одного ближче ніж на один метр.

Щоб хоч якось розважити гостей, на судні дозволені невеликі розваги. Наприклад, пропонують гостям позайматися судоку, повирішувати кросворди, пограти в настільні ігри та карти. Все це доставляється прямо в каюти.

На судні пропонують настільні ігри Facebook Singapore Cruise Society

Керівництво компанії вже принесло вибачення пасажирам і пообіцяло компенсувати зіпсовану подорож. Так, їм нададуть кредит під майбутній круїз, оплатять готелі та екскурсії.

До речі, багато туристів, які повинні відправитися на цьому судні в подорож у березні і квітні, вже турбуються і пишуть листи в компанію з питаннями – чи відбудеться їх поїздка? Деякі навіть побоюються, що їх можуть поселити в каюту, де перебував хтось із хворих пасажирів.

Майбутні туристи вже намагаються скасувати свої оплачені поїздки на цьому кораблі, але скаржаться, що їм відмовляються повернути гроші.

Багато туристів намагаються зберегти гарний настрій

Багато туристів намагаються зберегти гарний настрій

Маски і рукавички

Деякі члени екіпажу в соцмережах описують ситуацію. Так індонезієць Janu Artika запостив фото в захисній масці. Хлопець працює офіціантом на судні і розповідає, що саме так їм доводиться зараз ходити.

Офіціант судна Janu Artika Facebook Janu Artika

Працювати на круїзний лайнер він відправився в січні, і був дуже щасливий, шукав у соцмережах тих, хто разом із ним буде в команді. Перш ніж вирушити у рейс, Janu влаштував маленький пікнік із цього приводу. А потім члени команди жили в розкішному 5-зірковому готелі. Хлопцеві подобалося приймати там ванну.

Janu Artika на круїзному лайнері ще до карантину Facebook Janu Artika

Facebook Janu Artika

Пікнік перед від'їздом Facebook Janu Artika

Правда, каюта на судні виявилася більш скромною. Він показував, як їх годують на борту – картопля, рис, булочки, солодощі. У нього багато фото з розкішного судна: красивий басейн, палуба, відео з розвагами.

Однак усе змінилося після того, як на лайнері оголосили карантин. Друзі підтримують його і бажають йому скоріше повернутися.

Facebook Janu Artika

Facebook Janu Artika

Танцюють і роблять зарядку

Пасажири лайнера розповідають у соцмережах, як вони переживають карантин. Наприклад, Аун На Тан виклав фото родини. Під час карантину вони з дітьми роблять зарядку, прогулюються і танцюють на палубі, а глава сім'ї віддалено працює на комп'ютері. Зараз на судні безкоштовний Wi Fi, тому можна дозволити собі сидіти в Мережі скільки хочеш.

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Ще один пасажир Метью Сміт продемонстрував у Твіттері маски, які видали всім пасажирам. "На борту було виявлено 66 осіб із вірусом. І відчуваю себе погано через це, тому що життя триває", – написав він у понеділок 10 лютого.

Метью повідомив, що японська поліція відганяє навіть маленькі катери, які занадто близько наближаються до їх судна.

Їжу підвозять до кают

Одна з небагатьох розваг сотень пасажирів судна – їжа. Під час карантину візки з їжею офіціанти підвозять до дверей каюти, стукають у двері і швидко йдуть. Пасажири просто висовуються з каюти, намагаються не переступати поріг, і забирають їжу.

Судячи з фото, які зараз буквально заполонили соцсторінки горе-мандрівників, годують людей чудово. Тут і солодощі, випічка, фрукти, м'ясо та риба, різні салати, напої.

Сторінки пасажирів у соціальних мережах завалені фотографіями з їжею

Сторінки пасажирів у соціальних мережах завалені фотографіями з їжею

Сторінки пасажирів у соціальних мережах завалені фотографіями з їжею

Сторінки пасажирів у соціальних мережах завалені фотографіями з їжею

Метью Сміт повідомляє, що на судні дуже стараються з харчуванням, і побоюється, що коли закінчиться карантин, його доведеться виносити звідси після такого щедрого харчування.

Правда, один зі співробітників корабля під ніком quarantinedondiamonprincess повідомив, що працювати їм тепер доводиться по 13 годин. "Наша робота повністю змінилася. Тепер ми працюємо по 13 годин на день, подаємо по тисячі страв, доставляємо їх до порогів кают. Я відчуваю втому, але я тримаюся". Раніше офіціанти на судні працювали по 10 годин. Тепер, під час карантину, вони зобов'язані носити маски та рукавички і ніколи не знімати їх на публіці.

За його словами, багато членів екіпажу почуваються втомленими. Ніхто з них не знає, чи закінчиться карантин 19 лютого. Можливо, що карантин будуть продовжувати щоразу, як тільки серед пасажирів або членів екіпажу буде з'являтися хвора людина.

Офіціанти працюють по 13 годин

Найбільше на небезпеку наражаються офіціанти, тому що вони можуть мати контакт із людьми. До того ж деякі пасажири не стримуються в емоціях, скаржаться, що вони затрималися з обідом або вважають, що меню не дуже різноманітне.

Судно регулярно чистять і дезінфікують

Судно регулярно чистять і дезінфікують

Але інші пасажири намагаються підтримати співробітників круїзного судна. Оскільки спілкуватися їм не можна, то на дверях кают вони вивішують записки, в яких дякують їм за роботу.

Пасажири не встигають рахувати швидкі

Ще одна пасажирка Ярді Вонг так описує ситуацію на кораблі: "Капітан заявив, що буде військовий вертоліт для доставки медикаментів та перевезення зразків на землю для подальшого тестування. Моліться за капітана, його голос звучить втомлено", – написала вона в соцмережі.

Ситуацію на судні контролюють медики Японії

Ситуацію на судні контролюють медики Японії

Ситуацію на судні контролюють медики Японії

У деяких літніх пасажирів закінчилися ліки, адже вони не розраховували так довго пробути в круїзі. Зараз їм уже доставили необхідні медикаменти.

Ярді Вонг повідомила, що пасажирам дозволили прати одяг у каюті, і видали навіть засоби для ручного прання. Раніше вони і цього не могли робити.

Один із пасажирів вивісив прапор із написом: "США, врятуйте нас!" Facebook Давид Абел

За її словами до судна під'їжджають швидкі, які забирають хворих пасажирів. "Сьогодні у мене є місія. Я буду інтенсивно молитися за всіх пасажирів на борту", – написала Вонг. Однак із кожним днем швидких стає все більше, пасажири вже збилися з рахунку. Кількість хворих усе зростає, а швидкі стають у чергу до корабля.

Біля судна щодня шикуються швидкі Twitter Ярді Вонг

Але часто самі пасажири починають панікувати. Наприклад, американці побоювалися, що вірус може поширюватися вентиляційними трубами на кораблі, вони навіть написали листа в посольство США в Токіо. Через деякий час всі 428 американців отримали відповідь від Центру з контролю і профілактики захворювань, що поки немає доказів того, що вірус може поширюватися на кораблі через систему вентиляції.

Ще одні бранці вірусу

До речі, Diamond Princess не єдине судно, яке опинилося у смертельній пастці через коронавірус. Іще одне судно World Dream із 3600 людьми на борту заблоковано в Гонконзі. У трьох членів екіпажу виявлений вірус, ще у 33-х з'явилися ознаки захворювання. Правда, у більшості з них проба на коронавірус дала негативний результат. І тільки у восьми діагноз підтвердився.

Ще одне круїзне судно Westerdam перебуває у складній ситуації. Незважаючи на те, що на борту немає підтверджених випадків коронавірусу, його не хоче приймати жоден порт. Судно вийшло в подорож 16 січня, 1 лютого воно побувало в Гонконзі. І після цього його не захотіли прийняти на Філіппінах, побоюючись, що серед пасажирів із Гонконгу можуть бути носії інфекції.

Судну вдалося пришвартуватися в Тайвані, але незабаром їх попросили і звідти. Зараз компанія веде переговори зі США і Нідерландами, щоб їм дозволили зупинитися хоча б на військовій базі. А пасажири на борту роздратовані, оскільки побоюються карантину. Деякі з них довгий час збирали гроші на таку дорогу поїздку.

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