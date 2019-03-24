Відберуть ліцензію і покарають обох: з'явилося пояснення нових правил видачі лікарняних в Україні

Впровадження електронних лікарняних листків з часом повністю викорінить корупцію у цій сфері.

Про це сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Радіо Свобода". "Перше: я думаю, що ми не будемо бачити в метро, коли їдемо в Києві, оголошення, що можна купити лікарняний за 200 гривень. Це вже не буде можливим", – запевнила вона.

За словами чиновниці, за підробку лікарняного відповідати будуть і лікар, і пацієнт.

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"А друга річ – насправді лікарняні будемо отримувати від своїх сімейних лікарів, від тих лікарів, які нас лікують. Лікар відповідатиме за його або її електронний підпис на цьому лікарняному. Якщо прийдуть до лікарні або додому, а цієї людину немає на місці, то відповідає не тільки ця людина, а й лікар, який видав. І коли буде професійне ліцензування лікарів, буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна навіть відібрати ліцензію ", – сказала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скоро можуть істотно змінитися правила продажу ліків в аптеках. Держлікслужба на прохання Міністерства охорони здоров'я розробляє зміни до закону, щоб збільшити розміри штрафів та ввести кримінальне покарання за реалізацію медпрепаратів без рецепта.

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