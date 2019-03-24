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/Новини здоров'я

Відберуть ліцензію і покарають обох: з'явилося пояснення нових правил видачі лікарняних в Україні

3.1тЧитати матеріал російською

Впровадження електронних лікарняних листків з часом повністю викорінить корупцію у цій сфері.

Про це сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Радіо Свобода". "Перше: я думаю, що ми не будемо бачити в метро, коли їдемо в Києві, оголошення, що можна купити лікарняний за 200 гривень. Це вже не буде можливим", – запевнила вона.

За словами чиновниці, за підробку лікарняного відповідати будуть і лікар, і пацієнт.

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Відберуть ліцензію і покарають обох: з'явилося пояснення нових правил видачі лікарняних в Україні

"24"

"А друга річ – насправді лікарняні будемо отримувати від своїх сімейних лікарів, від тих лікарів, які нас лікують. Лікар відповідатиме за його або її електронний підпис на цьому лікарняному. Якщо прийдуть до лікарні або додому, а цієї людину немає на місці, то відповідає не тільки ця людина, а й лікар, який видав. І коли буде професійне ліцензування лікарів, буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна навіть відібрати ліцензію ", – сказала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скоро можуть істотно змінитися правила продажу ліків в аптеках. Держлікслужба на прохання Міністерства охорони здоров'я розробляє зміни до закону, щоб збільшити розміри штрафів та ввести кримінальне покарання за реалізацію медпрепаратів без рецепта.

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Тема
Медичні нововведення в Україні
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
медреформа
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
О, да, электроны выведут мошенников на чистую воду :))). Заявление для сильно наивных. Можно подумать, что врач за деньги не сможет записать в данные больного его фальшивые жалобы, выдуманные симптомы и всякое такое прочее: электроны не позволят :). Вся эта "медицинская реформа" от Супрун сводится к способам передела бабла и контроля за его потоками: о чем бы ни шла речь, за пределы темы денег обсуждение ее "реформ" никогда не выходит - потому, что ничего более в них на самом деле нет. Наивные люди со временем почувствуют на собственной шкуре всю фальшь псевдореформ: например, когда все равно будут давать взятки и платить за якобы бесплатные медицинские услуги. Уже с печатью "реформы от Супрун" - но только дороже. А когда "супрунизм" в нашей медицине закончится, то что тогда? А ведь закончится неизбежно...
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Camen Victor
Camen Victor
Лечить еще никто не собирается, а наказывать уже хочется. Камер фиксации нарушений ПДД нет, а уже хочется косить бабло.И так на каждом шагу. Когда ж вы научитесь сначала давать и предоставлять, а потом уже казнить.
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