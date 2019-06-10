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Від раку і кишкових захворювань: названа несподівана користь популярної ягоди

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Полуниця є джерелом вітаміну С – всього в 8 ягодах його міститься більше, ніж у цілому апельсині.

Також у цій ягоді є багато інших вітамінів, каротин і фолієва кислота, клітковина і мінерали, повідомила в Instagram дієтолог Світлана Фус.

"Це потужний природний засіб для профілактики серцево-судинних, онкологічних та кишкових захворювань", – повідомила вона.

Дієтолог наголосила, що від полуниці складно погладшати, оскільки в 100 грамах ягоди в середньому міститься 48 ккал.

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За словами Світлани Фус, полуниця корисна не тільки в свіжому вигляді, але і в замороженому. Зберігаючи у такий спосіб ягоди можна отримувати корисні речовини не тільки влітку, а і взимку.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Сезон полуниці триває і буде тривати до кінця червня. Є можливість не тільки додавати її в свій раціон, але і заготовити на зиму. Адже полуниця має багато корисних властивостей:. 🍓 Джерело багатьох вітамінів, каротину, фолієвої кислоти, мінералів, органічних кислот, клітковини і пектинів 🍓 За концентрації вітаміну С поступається тільки деяким ягодам 🍓 в 8 середніх ягодах більше вітаміну С, ніж в апельсині 🍓 потужне природне засіб для профілактики серцево-судинних, онкологічних і кишкових захворювань 🍓 смачна як в гарячих стравах, так і при випічці. Варіантів поєднання величезна кількість, тому експериментуйте 🍓 всього 36-40 ккал в 100 г свіжої полуниці. А для того, щоб зберегти максимум вітамінів в полуниці і для зимового періоду, краще її заморозити, ніж готувати варення. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як писав OBOZREVATEL, хурма – корисна і смачна ягода, яка має велику кількість мікроелементів, а завдяки великій кількості глюкози і фруктози двома-трьома плодами хурми можна втамувати голод. Однак у неї є і побічні ефекти.

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