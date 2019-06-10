Від раку і кишкових захворювань: названа несподівана користь популярної ягоди

Полуниця є джерелом вітаміну С – всього в 8 ягодах його міститься більше, ніж у цілому апельсині.

Також у цій ягоді є багато інших вітамінів, каротин і фолієва кислота, клітковина і мінерали, повідомила в Instagram дієтолог Світлана Фус.

"Це потужний природний засіб для профілактики серцево-судинних, онкологічних та кишкових захворювань", – повідомила вона.

Дієтолог наголосила, що від полуниці складно погладшати, оскільки в 100 грамах ягоди в середньому міститься 48 ккал.

За словами Світлани Фус, полуниця корисна не тільки в свіжому вигляді, але і в замороженому. Зберігаючи у такий спосіб ягоди можна отримувати корисні речовини не тільки влітку, а і взимку.

Ілюстрація Pexels

Як писав OBOZREVATEL, хурма – корисна і смачна ягода, яка має велику кількість мікроелементів, а завдяки великій кількості глюкози і фруктози двома-трьома плодами хурми можна втамувати голод. Однак у неї є і побічні ефекти.

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