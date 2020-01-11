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Від невідомого раніше вірусу в Китаї померла перша людина

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У місті Ухань (Китай) 9 січня від пневмонії після спалаху раніше невідомого вірусу помер 61-річний чоловік.

Як пише Reuters з посиланням на лікарів, поки залишається недоведеним, чи став вірус причиною смерті чоловіка. До виявлення вірусу у нього діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки.

Нагадаємо, що спалах невідомого вірусу трапився у Китаї в грудні. Його виявили у 41 людини. На даний момент семеро з них знаходяться в критичному стані. Багато з тих, що заразилися були продавцями чи покупцями на ринку морепродуктів.

Від невідомого вірусу в Китаї померла перша людина

Від невідомого вірусу в Китаї померла перша людина

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У людей, які контактували з хворими, а також у медиків не виявлено симптомів зараження. З 3 січня нових випадків зараження не виявлено.

Лабораторні тести, проведені в Китаї, показали, що мова може йти про новий тип коронавірусу. На переконання вчених, поки рано говорити, наскільки він небезпечний, оскільки немає даних про природні резервуари коронавірусу і про те, що він передається від людини до людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає за необхідне обмежувати міжнародні поїздки і торгівлю через спалах вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики упізнали новий вид коронавірусу, який спровокував спалах пневмонії в одній з провінцій Китаю

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Китай
Тег
вірус
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