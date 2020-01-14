Українців косить смертельний штам грипу: серед загиблих вагітна і молоді люди

В Україну прийшов смертельний грип. П'ятеро людей із початку нового року вже померли від цього вірусу. Причому серед них одна вагітна жінка. Лікарям вдалося врятувати її дитину.

Медики попереджають – до нас уже прийшла епідемія грипу. Розвиток хвороби може бути блискавичним, тому потрібно одразу ж звертатися до лікарів.

Детальніше, як уберегти себе від хвороби читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З'явилися перші смерті від грипу

За даними Центру громадського здоров'я України від ускладнень після грипу померли три людини в Житомирській області, одна в Тернополі й одна в Запоріжжі. Правда, це лише підтверджені випадки грипу.

В Україні з початку року від грипу померли п'ятеро людей

Наприклад, у Тернополі говорять, що у них зараз п'ять осіб у реанімації, а троє вже померли. Правда, визначити вірус можна тільки в перші дні хвороби. Оскільки пацієнти звертаються в лікарню вже на четверту-п'яту добу, коли хвороба дала ускладнення, а вони намагалися її лікувати самостійно, то виявити вірус грипу вже неможливо.

Усі лікарні Тернополя переповнені хворими із запаленням легенів. Тільки в міській лікарні до півсотні людей із вірусною пневмонією. Лікарі кажуть, що пневмонія розвивається стрімко, буквально на четвертий-п'ятий день. І легені пацієнтів буквально "згорають".

Самі хворі описують розвиток хвороби так: у них різко з'явився кашель, піднялася висока температура, що не збивалася. Потім з'являється задишка, кашель дуже сухий, часом із кров'яними виділеннями.

Перші симптоми: висока температура і кашель

В аптеках та поліклініках хворих стає більше

Сімейні лікарі столиці також відзначають, що пацієнтів стає більше.

"Почало хворіти дуже багато дітей. Сьогодні один за одним йшли мами з дітьми. У всіх температура, кашель. Грип це або ГРВІ можна сказати тільки по аналізах, але за моїми відчуттями грип уже до нас прийшов", – сказала лікарка дитячої лікарні в Шевченківському районі.

В аптеці фармацевти так само відзначають, що покупців стало багато. "Я б сказала, що за останні пару днів на 15-20% більше людей. В основному просять протизапальні, ліки від кашлю і від температури", – розповіла фармацевтка аптеки на бульварі Шевченка в столиці. Поки в аптеках ліків достатньо, є маски і тести на грип.

В аптеках і лікарнях пацієнтів стало більше

Заввідділенням респіраторних і вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алла Мироненко говорить, що це прийшов грип H1N1. Раніше його називали свинячий, але зараз він уже називається пандемічний. Кілька років тому свинячий грип забрав кілька сотень життів.

"Хвороба розвивається дуже стрімко. У зоні ризику люди середнього віку. Також ті, хто має хронічні захворювання і вагітні", – наголошує Мироненко.

Інфекціоністи впевнені, епідемія в Україну вже прийшла, причому дуже серйозна. Її якраз прогнозували на січень і лютий, коли школярі повернуться з канікул.

"Головне, як тільки піднялася температура, одразу ж звертатися до лікаря. Вже він повинен вирішити, чи зможете ви лікуватися вдома, чи вас потрібно госпіталізувати. Самолікування може затягнути хворобу і привести до сумних наслідків", – говорить Мироненко.

Залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря

Лікарі радять у разі, якщо ви захворіли, залишатися вдома. "Не треба йти на роботу, їхати в транспорті, поширюючи вірус. Не слід водити дитину в садок або школу", – каже інфекціоніст із Харкова Олег Назаренко.

При перших симптомах звертайтеся до лікаря

Він радить для профілактики вживати вітаміни, використовувати народні засоби – лимон, часник. Зволожувати в будинку повітря. Також можна придбати в аптеці сольовий спрей і частіше бризкати його в ніс.

Але якщо ви вже захворіли, то обов'язково зверніться до лікаря, майте під рукою противірусний препарат, який потрібно приймати в перші ж години хвороби. Також зараз слід відмовитися від масових заходів, уникати людних місць.

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