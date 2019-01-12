Від БДСМ до шизофренії: як кішки впливають на секс своїх господарів

Вчені заявили, що домашні кішки здатні впливати на сексуальне життя своїх господарів.

Дослідники вивчили паразит токсоплазма гондії (Toxoplasma gondii), якого в основному переносять коти, повідомляє Fokus.

Цим паразитом можуть бути заражені й інші тварини. Також за оцінкою вчених, токсоплазмозом заражена вже одна третина людей у світі.

"Найчастіше контакт між людиною і паразитом протікає безсимптомно і без наслідків, але іноді захворювання проявляється головними болями і схожими на грип симптомами. У деяких випадках токсоплазмоз нібито може призводити до психічних захворювань, таких, як біполярні розлади і шизофренія. На думку авторів дослідження, токсоплазмоз впливає і на сексуальні уподобання людини", – повідомили вчені.

Наукове дослідження показало, що існує зв'язок між контактом із паразитом і пристрастю до ризиків і сексуального підпорядкування. Вчені припускають, що схильність до БДСМ і садомазохізму, а також схильність до сексуального насильства у чоловіків можуть вказувати на наявність цієї інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені здивували новим відкриттям про секс.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!