Від апатії - до слабоумства: чим загрожує та як проявляється дефіцит йоду

Депресія і слабкість, випадіння волосся і мішки під очима, безпліддя і проблеми з пам’яттю, надмірна хворобливість і неможливість скинути зайву вагу… Якщо ви потерпаєте від будь-якої з цих проблем – радимо ознайомитись з цим текстом до кінця. Цілком можливо, вам ніяк не вдається вирішити вашу проблему виключно тому, що ви не там шукаєте її джерело. Бо кожна з них може бути наслідком порушень функцій щитоподібної залози. На що у нашому організмі здатен впливати цей орган у формі метелика, і як виправити ситуацію – читайте далі.

Щитоподібна залоза, попри свої малесенькі розміри, грає у організмі величезну роль. Її гормони вкрай важливі для розвитку мозку, фізичного росту, нормального обміну речовин. При цьому, у кожного другого українця діагностують розлади роботи цього органу.

Збільшення або утворення вузлів щитовидки складають лише малу частину захворювань. Куди частіше симптоми порушення її роботи маскуються під що завгодно: від зайвої ваги і частих застуд – до безпліддя і відставання у розумовому та фізичному розвитку у дітей. А лікарі, намагаючись подолати ці симптоми, не завжди шукають їх причину там, де треба.

Щитоподібна залоза відіграє колосальну роль у життєдіяльності організму

Головна причина порушень у роботі щитоподібної залози на території України – недостатнє споживання йоду і селену. Тому про насичення організму необхідними дозами мікроелементів кожен з нас може і мусить подбати.

Для України проблема дефіциту йоду стоїть дуже гостро. Йод - будівельний матеріал для гормонів щитовидної залози: тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3). За даними дослідження 2010 року, українці отримують 50-75 мікрограмів йоду на добу - при необхідних 150-250 мікрограмів.

Наша держава наразі – єдина країна Європи, яка не має програми подолання йододефіциту. На Заході давно усвідомили, що нестача йоду з року в рік набуває все більш загрозливих масштабів і в обов’язковому порядку йодують продукти харчування і навіть корми для тварин. А в Україні відмовилися навіть від тих заходів, за допомогою яких боролися з йододефіцитом у Радянському Союзі. Саме тому йододефіцит та його наслідки стали серйозною національною проблемою.

У СРСР головним засобом боротьби з йододефіцитом був йодистий калій

Дефіцит йоду може бути посилений дефіцитом селену. Селен відповідальний за активацію гормонів щитовидної залози і за антиоксидантний захист тканин щитовидки. Навіть сам по собі дефіцит селену, як і дефіцит йоду, може призвести до зниження функції щитовидної залози і збільшення її розміру. А їх глибокий поєднаний дефіцит вважається причиною розвитку ендемічного кретинізму новонароджених.

Новини Скільки йоду потрібно для нормальної роботи щитоподібної залози

Тож давайте розберемося з основними симптомами дефіциту йоду – так званого "прихованого голоду".

Низька працездатність, хронічна втома та сонливість

АіФ

Часто відчуваєте апатію і слабкість, яка вже починаючи з обіду стає просто непереборною? Звісно, це може бути наслідком хронічної перевтоми. Але так само це може бути сигналом: вашій щитоподібній залозі бракує йоду і селену.

Гіпотиреоз, знижена функція щитоподібної залози, сповільнює метаболізм людини. Як наслідок, людина отримує менше енергії з тієї ж кількості їжі. Звідси – постійна слабкість, менша ефективність м’язів. Людині стає важче піднімати звичні предмети, складніше рухатися та швидко ходити. Незмінним супутником стає постійна втома. Якщо при цьому ви достатньо часу приділяєте відпочинку – варто перевірити щитовидку.

Перепади настрою

uarp.org

Гормони щитовидки регулюють нервову систему і впливають на рівень серотоніну і дофаміну – гормонів, що відповідають за емоції. Якщо гормонів замало чи навпаки забагато – людина може відчувати апатію, емоційне збудження, безпідставну тривогу, панічні атаки. Дисбаланс у роботі щитоподібної залози може проявлятися також у плаксивості чи агресивній поведінці.

Якщо ви помічаєте за собою різкі і безпричинні зміни настрою –перевірте, як працює ваша щитовидка і чи вистачає їй мікроелементів. Нехтування проблемою на початкових етапах може перерости у депресію чи порушення психіки аж до розладу особистості. А лікувати їх – куди важче, ніж запобігти їх появі.

Неможливість скинути чи набрати вагу

АіФ

Гормони щитоподібної залози відповідають за обмін речовин. Якщо функції щитоподібної залози знижені – метаболізм уповільнюється, а людина починає набирати вагу. Позбутися зайвих кілограмів у такому разі не допоможуть ні суворі дієти, ні інтенсивні заняття спортом.

Інша крайність – гіпертиреоз – коли щитовидка виробляє забагато гормонів – призводить до гіперметаболізму. Прямий наслідок – надмірна худорлявість і неможливість нормалізувати вагу.

Проблеми з вагою не завжди є ознакою проблем зі щитовидкою і йододефіциту, який відчуває організм. Але якщо маєте такі проблеми і прагнете їх подолати – розпочніть з візиту до ендокринолога.

Зниження імунітету

Медвісті

Надмірна хворобливість є одним із найпоширеніших симптомів йододефіциту. Порушення балансу гормонів веде до недостатньої активності імунної системи проти бактеріальних чи вірусних збудників.

До речі, розлади роботи щитоподібної залози дуже часто провокують різноманітні анемії, зокрема, у вагітних жінок. При цьому призначення протианемічних препаратів без забезпечення достатнього споживання норми йоду (яка для вагітних жінок і для мам, що годують груддю більша, ніж просто для дорослих) проблеми не вирішить.

Сухість шкіри, випадіння волосся та ламкість нігтів

dermatologa.info

Надлишок гормонів щитовидної залози позначається у вигляді набряків під очима і збільшенням очних яблук (що у народі називають "вилупатістю"). Гіперфункція супроводжуються випадінням волосся, тремором рук, а часом – і всього тіла, надмірною пітливістю та тривалим підвищенням температури. Часто при гіпертиреозі людина страждає від безсоння.

Брак гормонів часто супроводжується сухістю шкіри, набряклістю обличчя і ламкістю волосся, ознобом.

Зниження лібідо і безпліддя

Здравлаб

Як би дивно це не звучало, але проблеми зі щитовидкою можуть викликати і порушення репродуктивної функції. Брак її гормонів може бути причиною зниження або повної відсутності статевого потягу. Та є однією з поширених причин, чому жінці ніяк не вдається завагітніти. Згідно зі спостереженнями вчених, саме розлади роботи щитоподібної залози є реальною причиною кожного третього випадку безпліддя. Якщо ви мрієте про дитину, але ніяк не можете завагітніти – варто пройти ендокринологічне обстеження.

До речі, при порушеннях роботи щитоподібної залози часто відбуваються і порушення менструального циклу у жінок. Нестача гормонів проявляється у тривалих менструальних періодах, що супроводжуються судомами і болями. А надлишок може провокувати скорочення періодів між циклами.

Аритмія/тахікардія

Підвищене чи сповільнене серцебиття, яке ви відчуваєте навіть у стані спокою – не обов’язково свідчить про проблеми із серцем. Часом це ще один наслідок збоїв роботи щитоподібної залози. Для ендокринних захворювань характерні різкі зміни артеріального тиску, задишка та прискорення пульсу навіть при незначних фізичних навантаженнях. Тому не варто відкладати похід до ендокринолога і за необхідністю – до кардіолога.

Розумова відсталість, забудькуватість, проблеми з ухваленням рішення та здатністю до навчання

Нестача йоду в організмі вагітної жінки знижує рівень IQ у її майбутньої дитини і ускладнює передачу генотипу. Предки малюка через одного могли бути геніями, але навіть легкий дефіцит йоду при формуванні плоду не дозволить дитині успадкувати видатні якості попередніх поколінь. І чим більший дефіцит йоду – тим вищий ризик, що дитина народиться із затримкою психічного і фізичного розвитку. Аж до загрози виникнення кретинізму і прояву серйозних фізичних вад.

За даними Юнісеф, понад 80% українських дітей потерпають від йододефіциту. Нестача йоду у дитячому віці вже призводить до проблем із навчанням. Діти швидко виснажуються, їм важко концентрувати увагу, запам’ятовувати інформацію і опановувати нові навички. Дослідження показали: загальна втрата IQ в нашій країні через йододефіцит щорічно складає 462 700 одиниць. Це – еквівалент сукупного показника IQ 3 тисяч геніїв. Як наслідок, ми втрачаємо інтелектуальний потенціал держави.

А ще - несемо цілком матеріальні збитки: за даними все тієї ж Юнісеф, економічні втрати від зниження продуктивності та інтелекту через йододефіцит сягають 44 мільйонів доларів на рік!

Попередити – простіше, ніж лікувати

Це – далеко не виключний перелік можливих проявів йододефіциту і нестачі селену. Він може супроводжуватися найрізноманітнішими проявами. Саме тому, відчуваючи бодай якийсь дискомфорт в організмі, слід обов’язково звернутися до лікаря-ендокринолога. Не зайвим буде також бодай раз на рік проходити ендокринологічне обстеження у спеціалізованих медичних закладах. Це займе у вас не більше 2 годин і коштуватиме близько 200-300 гривень. Натомість ви зможете бути певними, що ваша щитовидка працює як годинник. І вам не загрожують ні перераховані вище проблеми, ні їх ускладнення - аж до онкології.

Слід подбати про те, аби ваша щитоподібна залоза отримувала достатню кількість йоду і селену для повноцінного функціонування. Добова норма йоду для дорослої людини становить близько 150 мкг/добу. Дітям до 12 років необхідно споживати близько 120 мкг йоду на добу. А вагітним жінкам, які мають забезпечити цим мікроелементом не тільки себе, але й майбутню дитину, рекомендують вживати близько 250 мкг на добу. Добова ж доза селену становить від 20 до 70 мкг в залежності від віку і статі.

Враховуючи ці норми, задовольнити добову потребу організму у мікроелементах лише за допомогою страв, приготованих з йодованою сіллю, чи споживанням морепродуктів – навряд чи вдасться. Куди надійніше і доступніше – включити до свого раціону препарати йоду в комбінації з селеном. Їх можна придбати в аптеках.

Препарат "ЙоСен" завдяки строгому дозуванню забезпечить ваш організм необхідними кількостями цих вкрай важливих мікроелементів відповідно до потреб. Адже він випускається у трьох формах – для дітей, для дорослих і для вагітних та мам, які годують дітей груддю.

Отже, прислухайтеся до свого організму, забезпечуйте свою щитовидку всім необхідним – і вона довгі роки допомагатиме вам зберігати здоров’я, активність, красу і чудовий настрій!

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