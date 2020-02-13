"Вони одноразові": Супрун розвіяла міфи про презервативи і розповіла, як ними користуватися

Сьогодні Всесвітній день презерватива і з цієї нагоди екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун написала пост у себе в Facebook, де розвіяла міфи про презервативи і підказала, як правильно їх використовувати. Варто зазначити, що її пост "прикрашений" вельми незвичайним фото.

"Завтра, в День святого Валентина, кожну секунду в світі будуть використовувати по 87 презервативів ... Презерватив – засіб контрацепції бар'єрного типу. Це єдиний спосіб запобігти інфекціям, що передаються статевим шляхом, і вагітності одночасно. Його ефективність становить 98%, але в разі, коли його правильно використовують", – написала Супрун.

За її словами, навколо презервативів вирує безліч міфів.

Перший: Презервативи не мають терміну придатності

Мають. І чим менше часу з моменту виготовлення презерватива пройшло, то більш еластичним буде латекс. Дешевші презервативи мають термін придатності 2-3 роки, дорогі - 3-5 років.

Другий: Використання двох презервативів одночасно надійніше

Навпаки, через тертя один об одного ефективність презерватива як засобу контрацепції знижується мінімум на 20%.

Третій: Презервативи часто рвуться

Вони рвуться в наступних випадках: закінчився термін придатності, пошкоджені цілісність або форма презерватива, неправильний спосіб використання. "Дотримуйтесь правил користування презервативами, щоб уникнути неприємного інциденту", - порекомендувала блогер.

Четвертий: Презервативи потрібно використовувати тільки при вагінальному сексі і тільки з новими партнерами

Ні в якому разі. Презерватив захищає не тільки від небажаної вагітності, але і від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Зокрема, це дозволяє знизити ймовірність заразитися ВІЛ.

Як сильно б ви не довіряли своєму партнеру, використовуйте бар'єрні засоби контрацепції. Мова йде не стільки про довіру, як про ваше з ним/нею здоров'я.

Навколо презервативів вирує багато міфів 24

П'ятий: Презервативи не треба використовувати при оральному сексі

Деякі венеричні захворювання можуть передаватися і через шкіру або слину. Також можна їх підхопити, якщо в роті є мікротріщини, пошкодження та відкриті рани. Герпес, гонорея, хламідіоз, сифіліс та гепатит В - одні з найпоширеніших інфекцій, що передаються під час орального сексу.

Шостий: Якщо я зараз перебуваю у стосунках тільки з одним партнером або якщо моя партнерка п'є протизаплідні гормональні препарати, можна не користуватися презервативами

Користуватися презервативами потрібно завжди, адже їхня перша функція - бар'єрний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Навіть якщо ви багато років у стосунках і довіряєте один одному, згадайте, що деякі інфекції передаються від тілесного контакту, через кров або слину.

Сьомий: Якщо я користуюся презервативами, точно все буде добре

Ні, не точно. Не всі презервативи спрямовані на запобігання вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Несертифіковані презервативи, наприклад, більш ризиковано використовувати. Перед покупкою перевірте наявність ліцензії та дотримання норм виготовлення виробу.

Також Супрун дала кілька порад про те, як же правильно використовувати презервативи:

– Переконайтеся, що упаковка не ушкоджена. Це підвищує ризик, що презерватив порветься під час статевого акту. Не носіть презервативи в кишені брюк, в гаманці або сумці без коробки, в якій ви їх купували. Картонна або будь-яка інша коробка зберігає форму презерватива: пом'ятий презерватив менш ефективний;

– Не відкривайте упаковку зубами, нігтями, ножицями, ножем тощо. Обережно відкрийте її руками і вийміть презерватив;

– Жіночий презерватив вставте в вагіну. Фактично механізм використання жіночого презерватива майже нічим не відрізняється від чоловічого, крім способу його розміщення;

– Під час наступного статевого акту використовуйте новий презерватив. Вони одноразові;

– Зазвичай презервативи виготовляють з латексу, іноді – з поліуретану (для тих, у кого алергія на латекс). Незважаючи на поширене уявлення про те, що презервативи бувають тільки чоловічі, існують також і жіночі.

Новини Презерватив робить жінку занадто волохатою

І наостанок екс-чиновниця також розповіла, як правильно вибирати презервативи:

– Купуйте їх в аптеках і перевіряйте термін придатності. Презервативи варто ховати від прямих сонячних променів, зберігати в сухому і прохолодному місці, в іншому випадку термін придатності у латексу скорочується і лубрикант швидше висихає. Тоді ж підвищується ризик того, що презерватив порветься;

– Підбирайте лубриканти. Їх використання зменшує тертя під час сексу і ризики, що презерватив порветься. Але лубрикант потрібен не всім. Порадьтеся з цього приводу зі своїм гінекологом;

– Підбирайте правильний розмір. Так, це не міф. Чоловічі презервативи бувають декількох розмірів, і для правильного вибору слід виміряти пеніс в стані ерекції – довжину і діаметр;

– Враховуйте призначення презервативів. Не всі презервативи створені для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, або вагітності. Деякі навпаки створені з метою стимуляції або для розваги (флуоресцентні, наприклад).

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