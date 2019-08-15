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/ Венерологія

Вакцина від хламідіозу безпечна: перше випробування на добровольцях

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Вчені з Данії протестували нову вакцину від хламідіозу за участю 35 здорових жінок-добровольців. Жодна з них не відчувала якихось серйозних побічних ефектів через п'ять місяців – більшість ускладнень включала біль і больові відчуття у місці щеплень.

Це перше дослідження ефективності і безпеки вакцини проти цієї хвороби на людях. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Результати використання вакцини показали, що вона є безпечною для здоров'я. Її введення в організм викликало потужну імунну відповідь у добровольців. Отримані дані були опубліковані в журналі Lancet Infecious Diseases. Вчені вважають це великим успіхом, однак підкреслюють, що дослідження потрібно продовжувати, адже більша кількість учасників дасть можливість виявити всі побічні ефекти, які не проявилися в цьому випробуванні.

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Вакцина від хламідіозу безпечна: перше випробування на добровольцях

Ілюстрація

Хламідіоз є найбільш поширеним захворюванням, яке передається статевим шляхом. Щороку з'являється 131 мільйон нових випадків хламідіозу, збудником якого є Chlamydia trachomatis (дані ВООЗ). Проте, оскільки три з чотирьох випадків хламідіозу не викликають симптомів, ймовірно, ще багато випадків, про які не повідомляється.

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За статистикою, в однієї жінки з шести виникає запальне захворювання таза, яке створює ускладнення для здоров'я і може навіть нашкодити плоду, якщо мати заразилася під час вагітності. Неправильна діагностика і лікування венеричної інфекції також може привести до болю, позаматкової вагітності та безпліддя.

Як повідомляв MedOboz раніше, щодня більше 1 мільйона чоловік у всьому світі заражаються хламідіозом, гонореєю, трихомоніазом або сифілісом.

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