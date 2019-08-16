Вагінальна мікрофлора захищає жінок від статевих інфекцій

Вчені Університету Меріленда (США) встановили, як певні бактерії піхви і шийки матки захищають від хламідіозу – найбільш поширеної інфекції, яка передається статевим шляхом (ІПСШ).

Попередні дослідження показали, що склад мікробів або мікробіом в піхві і шийці матки може впливати на стійкість до хламідіозу. Наприклад, вагінальні мікробіоми з високим рівнем певних бактерій Lactobacillus можуть допомогти в захисті від хламідій. Про це повідомляє видання Medical News Today.

Однак до недавнього часу не був зрозумілий механізм цієї протидії. Результати дослідження опубліковані в статті. Було виявлено, що захист від інфекції забезпечують зовсім не корисні бактерії. Вчені виявили, що стійкість до хламідій є результатом змін, які бактерії індукують в клітинах слизової оболонки або епітелію піхви і шийки матки. Це допоможе краще зрозуміти роль мікробіома в захисті від ІПСШ і можливо стане основою для розробки нових терапевтичних стратегій для захисту жінок від інфекції і поліпшення здоров'я їх статевих органів.

Ілюстрація

Раніше дослідники продемонстрували, за рахунок чого бактерії сприяють стійкості від хламідіозу (збудник – Chlamydia trachomatis). Вони досліджували зразки піхви жінок з хламідіозом, разом з культурами молочних бактерій і епітеліальними клітинами. Результати показали, що вид Lactobacillus iners не допомагає клітинам людини захищатися від хламідійної інфекції. Навпаки, Lactobacillus crispatus сприяв стійкості від даного внутрішньоклітинного паразита. Також було встановлено, що саме синтез лактобацилами молочної кислоти (L- і D-ізоформа) грає важливу роль у формуванні стійкості. Так, L. iners виробляють виключно L-молочну кислоту, тоді як L. crispatus – і L-, і D-ізоформу, але в основному останню. Переважання D-молочної кислоти захищає від хламідійної інфекції: вона перешкоджає проникненню C. trachomatis в епітеліальні клітини людини шляхом зменшення проліферації.

Lactobacillus iners і Lactobacillus crispatus

Хламідіоз – поширена ІПСШ. І чоловіки, і жінки можуть заразитися хламідіозом, маючи вагінальний, оральний або анальний секс з людиною, у якого є інфекція. Хламідіоз, як і інші ІПСШ, може сприяти поширенню ВІЛ. Якщо не лікувати, жінкам з хламідіозом може бути важко завагітніти. Крім того, вагітні з інфекцією можуть передавати хламідіоз своїм дітям під час пологів, що підвищує ризик розвитку у дитини пневмонії і стану, який викликає сліпоту. Хламідійна інфекція, як правило, протікає без симптомів. Коли вони з'являються, виникає відчуття печіння при сечовипусканні і ненормальні виділення з піхви або статевого члена.

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