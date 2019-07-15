В Європі сифіліс б'є всі рекорди: у чому причина

З 2010 року в Європі число випадків сифілісу збільшилося на 70%.

Про це йдеться в доповіді Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) в Швеції, повідомляє Daily Mail.

Інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ), досягла рекордно високого рівня – це 33 189 підтверджених випадків в 28 країнах континенту.

У період з 2010 по 2017 рік кількість випадків статевої інфекції збільшилася, ніж у двічі, в п'яти країнах, включаючи Великобританію.

Стрімке зростання захворюваності експерти пояснюють наступними причинами:

незахищений секс;

багато сексуальних партнерів;

зменшення страху заразитися ВІЛ ;

хемосекс (секс в стані наркотичного сп'яніння).

В Європі росте захворюваність на сифіліс dailymail.co.uk

Раніше MedOboz повідомляв, що додатки для знайомств впливають на зростання захворюваності ІПСШ в Америці.

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