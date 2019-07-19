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/ Венерологія

В Америці і Європі пройдуть випробування нової вакцини проти ВІЛ

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Національний інститут здоров'я (NIH) в США оголосив про проведення третього етапу досліджень ефективності вакцини проти ВІЛ.

Випробування препарату пройде в декількох клінічних дослідницьких центрах в Північній Америці, Південній Америці та Європі, в ньому візьмуть участь 3800 осіб. Про це повідомляє прес-центр NIH.

Клінічне дослідження, назване Mosaico, дозволить оцінити, чи може схема досліджуваної вакцини, призначена для індукції імунної відповіді проти різних глобальних штамів ВІЛ, безпечно і ефективно запобігти зараженню інфекцією серед геїв і транссексуалів.

В ході Mosaico буде оцінена вакцина на основі "мозаїчних" імуногенів – компонентів, які містять елементи з декількох підтипів ВІЛ і націлені на запуск імунних відповідей проти широкого спектру глобальних штамів вірусу.

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Колаж

Раніше MedOboz повідомляв, що з 2010 року в Європі число випадків сифілісу збільшилася на 70%, інфекція досягла рекордно високого рівня – 33 189 підтверджених випадків в 28 країнах континенту.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Тег
ВІЛ
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