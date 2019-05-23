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/Венерологія

У поширенні венеричних захворювань звинуватили інтернет

1.2тЧитати матеріал російською

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, показники захворюваності сифілісом зростають з кожним роком, починаючи з 2000-го, незважаючи на те, що інфекція, яка передається статевим шляхом (ІПСШ), була практично ліквідована в середині 90-х років.

Про це повідомляє US News Health.

Частково, причиною поширення сифілісу за останні десятиліття стали досягнення в області фармацевтики (антиретровірусна терапія), які дозволили людям з ВІЛ займатися сексом без презервативів, не ризикуючи заразити партнера.

У поширенні венеричних захворювань звинуватили інтернет

medart.by

Проте незахищений статевий акт не запобігає передачі інших ІПСШ, включаючи сифіліс.

У поширенні венеричних захворювань звинуватили інтернет

daily.afisha.ru

Серед факторів, які впливають на зростання захворюваності ІПСШ в Америці, важливе місце займають додатки для знайомств, що стали дуже популярними останнім часом.

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