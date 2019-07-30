У Європі схвалено препарат для лікування важких випадків ВІЛ

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало до продажу ібалізумаб (Trogarzo) для лікування пацієнтів з множинною лікарською стійкістю ВІЛ-1.

В прес-релізі компанії Theratechnologies йдеться про те, що позитивна рекомендація ЕМА дає європейським пацієнтам з ускладненим перебігом інфекції надію на отримання дієвого лікування. Про це повідомляє Medscape Medical News.

Ібалізумаб – перший антиретровірусний препарат з новим механізмом дії. Це моноклональне антитіло, яке пригнічує проникнення ВІЛ в клітини-мішені шляхом зв'язування з CD4. Він буде продаватися у вигляді концентрату 200 мг для інфузійного розчину. Ці ліки призначені для застосування в поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами для дорослих з множинною лікарською стійкістю ВІЛ-1-інфекції, для яких інші схеми противірусних препаратів не є ефективними.

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Найчастіше у пацієнтів спостерігаються такі побічні реакції, як діарея, блювота, висип і запаморочення; також були повідомлення про запальний синдром відновлення імунітету.

У США використання ібалізумаба для лікування лікарсько-стійкої форми ВІЛ-1 схвалено в березні 2018 року.

Як писав Medоboz, новий медичний виріб від фармкомпанії Merck може забезпечити річний захист від ВІЛ людям, у яких немає вірусу.

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