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/ Венерологія

Що таке ВПЛ: діагностика, лікування, профілактика

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Вірус папіломи людини (ВПЛ) є найбільш поширеною інфекцією, яка передається статевим шляхом (ІПСШ). За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), більшість сексуально активних чоловіків і жінок будуть інфіковані ВПЛ в певний момент їхнього життя, а деякі можуть бути інфіковані неодноразово.

Існує більше 150 різновидів вірусу папіломи людини. Штами з низьким рівнем ризику, як правило, усуваються без будь-якого втручання, а 90% інфекцій зникають протягом двох років без лікування. Проте, за даними ВООЗ, принаймні 14 штамів ВПЛ мають високий ризик і можуть призводити до раку.

Як ВПЛ передається?

ВПЛ можна заразитися через контакт шкіра-до-шкіри, сексуальний контакт (вагінальний, анальний або оральний секс). Люди всіх статей і сексуальної орієнтації можуть заразитися ВПЛ.

Вірус папіломи людини

Вірус папіломи людини

Ілюстрація

Папіломи

Хоча у більшості людей з ВПЛ симптоми відсутні, у деяких з'являються бородавки або папіломи. Цей симптом варіює в залежності від типу вірусу і може включати генітальні бородавки, загальні бородавки і підошовні бородавки (тверді, зернисті нарости на ногах). З більш ніж 150 штамів ВПЛ 40 вражають геніталії. ВПЛ 6 і ВПЛ 11 викликають 90% всіх генітальних бородавок.

Незалежно від наявності явних симптомів вірус може призвести до інших, більш серйозних захворювань, таких як рак шийки матки, піхви і вульви у жінок і рак статевого члена у чоловіків. Анальний рак, рак задньої частини горла (ротоглотки) також можуть бути викликані ВПЛ як у чоловіків, так і у жінок.

Вірус є єдиною відомою причиною раку шийки матки у жінок. За даними ВООЗ, штами ВПЛ 16 і 18 викликають 70% передракових уражень шийки матки і раку шийки матки.

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Папіломи

Папіломи

Ілюстрація

Папіломи

Папіломи

Ілюстрація

Діагностика

Виконується огляд та опитування пацієнта, проводиться збір анамнезу життя і анамнезу хвороби. Жінкам проводиться гінекологічний огляд з кольпоскопією, цитологічне дослідження мазка з шийки матки, при необхідності, виконується гістологія тканини, ПЛР-діагностика.

Профілактика ВПЛ

Використання таких засобів захисту, як презервативи і латексні серветки для орального сексу, може знизити ризик передачі ВПЛ під час сексу. Однак ці методи не є надійними. Кращий спосіб запобігти ВПЛ – вакцинація. Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендують, щоб хлопчики і дівчатка були щеплені від ВПЛ у віці 11 або 12 років, що підвищить рівень захисту від потенційного впливу вірусу. Крім того, коли вакцина вводиться дітям, вона дає більш сильну імунну відповідь в порівнянні з дорослими.

До 2018 року вакцина проти ВПЛ рекомендувалася у віці до 26 років для жінок, у віці до 21 року для гетеросексуальних чоловіків і у віці до 26 років для людей з ослабленою імунною системою і для чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками.

Однак нещодавно Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину для дорослих у віці до 45 років на основі дослідження, проведеного за участю приблизно 3200 жінок (у віці від 27 до 45 років), які спостерігалися в середньому протягом 3,5 років. Дослідження показало, що вакцина Гардасил була на 88% ефективна в профілактиці персистуючої інфекції, генітальних бородавок, передракових уражень вульви і піхви, передракових уражень шийки матки і раку шийки матки, пов'язаних зі штамами ВПЛ, що охоплюються вакциною.

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Тема
здоров'я
Теги
вірус Секс інфекція
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