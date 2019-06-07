Подвійна небезпека ВІЛ: у носіїв інфекції вища ймовірність проблем з серцем

Нові рекомендації Американської кардіологічної асоціації (AHA) містять інформацію щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ) у людей з ВІЛ-інфекцією.

Матеріал був опублікований на офіційному сайті АНА, повідомляє видання Medscape.

Завдяки високоефективній антиретровірусній терапії (АРТ), яка стримує розвиток інфекції, ВІЛ перетворився з прогресуючого смертельного захворювання в хронічне і кероване.

Проте, у носіїв інфекції підвищений ризик розвитку хронічних супутніх захворювань, включаючи серцево-судинні.

У людей з ВІЛ в два рази частіше спостерігаються такі захворювання, як інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, серцева недостатність, легенева гіпертензія і венозний тромбоз, ніж у неінфікованих однолітків.

Факторами ризику ССЗ є хронічна імунна активація і запалення, а також метаболічні захворювання. Крім того, негативно вплинути може куріння і вживання алкоголю. Важливе значення має можливість своєчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Ілюстрація

"Оцінка ризику серцево-судинних захворювань при ВІЛ є складним завданням, з огляду на відносно недавню еволюцію ВІЛ як хронічного захворювання і обумовлений цим брак довгострокових даних щодо захворюваності ССЗ в сучасну епоху АРТ", - зазначив Мет'ю Дж. Файнштейн, доктор медичних наук, який очолив авторську групу .

Раніше MedOboz повідомляв, що хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

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