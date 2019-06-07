Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Венерологія

Подвійна небезпека ВІЛ: у носіїв інфекції вища ймовірність проблем з серцем

249Читати матеріал російською

Нові рекомендації Американської кардіологічної асоціації (AHA) містять інформацію щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ) у людей з ВІЛ-інфекцією.

Матеріал був опублікований на офіційному сайті АНА, повідомляє видання Medscape.

Новини
Революція у медицині: створено новий метод лікування ВІЛ

Завдяки високоефективній антиретровірусній терапії (АРТ), яка стримує розвиток інфекції, ВІЛ перетворився з прогресуючого смертельного захворювання в хронічне і кероване.

Проте, у носіїв інфекції підвищений ризик розвитку хронічних супутніх захворювань, включаючи серцево-судинні.

У людей з ВІЛ в два рази частіше спостерігаються такі захворювання, як інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, серцева недостатність, легенева гіпертензія і венозний тромбоз, ніж у неінфікованих однолітків.

Факторами ризику ССЗ є хронічна імунна активація і запалення, а також метаболічні захворювання. Крім того, негативно вплинути може куріння і вживання алкоголю. Важливе значення має можливість своєчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Подвійна небезпека ВІЛ: у носіїв інфекції вища ймовірність проблем з серцем

Ілюстрація

"Оцінка ризику серцево-судинних захворювань при ВІЛ є складним завданням, з огляду на відносно недавню еволюцію ВІЛ як хронічного захворювання і обумовлений цим брак довгострокових даних щодо захворюваності ССЗ в сучасну епоху АРТ", - зазначив Мет'ю Дж. Файнштейн, доктор медичних наук, який очолив авторську групу .

Раніше MedOboz повідомляв, що хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
США
Теги
ВІЛСерце
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини