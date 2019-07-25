Новий засіб самозахисту! Розроблено інноваційний метод профілактики ВІЛ

Новий медичний виріб від фармкомпанії Merck може забезпечити річний захист від ВІЛ людям, у яких немає вірусу.

Імплант був вивчений на гризунах і мавпах, він також забезпечував тримісячну безпеку в дослідженні за участі 12 добровольців людей, повідомляє Daily Mail.

Дослідження в Merck спрямовані оцінити ефективність препарату іслатравір (нуклеозидний інгібітор транслокації транскриптази – NRTTI) запобігати розмноженню ВІЛ-1 в організмі.

Насправді цей девайс за своїм принципом роботи дуже схожий на імпланти для контрацепції з тривалим терміном дії. ВІЛ-негативні люди, які для захисту від вірусу приймають ліки з категорії PrEP (профілактика перед впливом), можуть з щоденних таблеток переключиться на установку імплантів, які їм знадобляться всього один раз в рік.

На даному етапі противірусні властивості NRTTI вивчаються в клінічних випробуваннях для лікування інфекції в поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами, а також для профілактики.

Препарат для профілактики ВІЛ проходить клінічні випробування en.wikipedia.org

Як писав MedOboz, Національний інститут здоров'я (NIH) в США оголосив про проведення третього етапу досліджень ефективності вакцини проти ВІЛ.

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