Мільйон випадків в день! Озвучена страшна статистика по статевим інфекціям

Кожен день більше 1 мільйона людей у всьому світі заражаються хламідіозом, гонореєю, трихомоніазом або сифілісом.

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість нових випадків зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), становить понад 376 мільйонів на рік. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

"Ми спостерігаємо брак прогресу у припиненні поширення ІПСШ по всьому світу. Це заклик до узгоджених зусиль, щоб забезпечити всім і кожному доступ до послуг, необхідним для профілактики і лікування цих виснажливих захворювань" - заявив Пітер Салама, представник ВООЗ.

В середньому приблизно 1 людина з 25 у всьому світі, за останніми даними, має принаймні одну з чотирьох ІПСШ, причому деякі з них одночасно відчувають множинні інфекції.

Раніше MedOboz повідомляв, що серед факторів, які впливають на зростання захворюваності ІПСШ, важливе місце займають додатки для знайомств, що стали дуже популярними останнім часом.

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