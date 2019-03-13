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Величезні штрафи: в Італії вжили радикальних заходів для дітей без щеплень

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В Італії невакцинованим дітям до 6 років заборонили відвідувати дитячі садки і школи.

Як передає "Громадське", такі норми почали діяти у зв'язку з набуттям чинності нового закону. У такий спосіб дітей до 6 років без доказів вакцинації виключать із навчальних закладів країни.

Крім того, для батьків дітей без щеплень від 6 до 16 років передбачені штрафи на суму до 500 євро. При цьому неповнолітнім не заборонено відвідувати школи.

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Відповідно до закону, перед тим, як іти до школи, діти повинні отримати низку обов'язкових щеплень, зокрема від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Влада Італії відзначає, що з моменту розробки закону кількість щеплених дітей почала зростати. Законопроект ухвалили у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання на кір у країні. Його метою є підвищення рівня вакцинації громадян із 80% до 95%.

Ілюстрація

Ілюстрація

Obozrevatel

Нагадаємо, новий закон в Італії передбачає необхідність надання сертифікату про отримання 10 обов'язкових вакцинацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в італійському місті Барі було зафіксовано масовий спалах кору. Лікарі виявили небезпечну хворобу в дев'яти випадках.

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Італії Джулія Грілло оголосила про новий план ліквідації кору та вродженої краснухи, який уже існує, але не оновлювався з 2011 року.

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Теми
вакцинаціяздоров'я
Місце
Італія
Теги
щепленнящеплення від корудіти
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