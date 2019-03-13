Величезні штрафи: в Італії вжили радикальних заходів для дітей без щеплень

В Італії невакцинованим дітям до 6 років заборонили відвідувати дитячі садки і школи.

Як передає "Громадське", такі норми почали діяти у зв'язку з набуттям чинності нового закону. У такий спосіб дітей до 6 років без доказів вакцинації виключать із навчальних закладів країни.

Крім того, для батьків дітей без щеплень від 6 до 16 років передбачені штрафи на суму до 500 євро. При цьому неповнолітнім не заборонено відвідувати школи.

Відповідно до закону, перед тим, як іти до школи, діти повинні отримати низку обов'язкових щеплень, зокрема від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Влада Італії відзначає, що з моменту розробки закону кількість щеплених дітей почала зростати. Законопроект ухвалили у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання на кір у країні. Його метою є підвищення рівня вакцинації громадян із 80% до 95%.

Ілюстрація Obozrevatel

Нагадаємо, новий закон в Італії передбачає необхідність надання сертифікату про отримання 10 обов'язкових вакцинацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в італійському місті Барі було зафіксовано масовий спалах кору. Лікарі виявили небезпечну хворобу в дев'яти випадках.

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Італії Джулія Грілло оголосила про новий план ліквідації кору та вродженої краснухи, який уже існує, але не оновлювався з 2011 року.

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