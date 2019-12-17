Вейпи – смертельно небезпечні: знайдено ще один доказ

Тривале використання електронних сигарет підвищує ризик респіраторних захворювань, зокрема хронічну обструктивну хворобу легенів, а також хронічний бронхіт і астму.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Американському журналі профілактичної медицини, передає CNN. Як розповів автор дослідження і директор Каліфорнійського університету в Центрі досліджень і освіти в області боротьби проти тютюну в Сан-Франциско Стентон Гланц, це перше дослідження, яке пов'язує електронні сигарети з хронічним захворюванням легенів.

"Ми виявили, що для користувачів електронних сигарет ймовірність розвитку захворювання легенів збільшилася приблизно на третину, навіть після того, як вони контролювали вживання тютюну. Ми прийшли до висновку, що електронні сигарети самі по собі шкідливі, і їх вплив не залежить від куріння звичайного тютюну", – зазначив Гланц.

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Хоча нинішні і колишні користувачі електронних сигарет мали в 1,3 рази більше шансів на розвиток хронічного захворювання легенів, курці тютюну збільшили свій ризик в 2,6 рази. А ось для подвійних користувачів – людей, які курять тютюн і використовують електронні сигарети одночасно – ці два ризики множаться, більш ніж у три рази підвищуючи ризик розвитку захворювань легенів.

Також автори виявили, що перехід від тютюну до електронних сигарет знижує ризик розвитку захворювань легенів, менше 1 відсотка курців повністю перейшли на електронні сигарети.

"Перехід зі звичайних сигарет на електронні сигарети може знизити ризик захворювання легенів, але мало хто це робить. Більшість просто додають електронні сигарети до тютюну і стають подвійними користувачами, що значно збільшує ризик розвитку захворювань легенів", – сказав Гланц.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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