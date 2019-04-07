Вчені знайшли в ДНК різницю між пияцтвом і алкоголізмом

Вчені з Пенсільванського університету виявили в ДНК людини різні комбінації генів, які окремо один від одного відповідають за пристрасть людини до випивки і розвиток алкоголізму.

Регулярне пияцтво є умовою формування залежності, однак через генетичні особливості цього може і не статися, повідомляє RG.RU.

Зокрема, було виявлено 18 генетичних комбінацій, пов'язаних з регулярною тягою до спиртного. При тому лише п'ять з них виявилися спільними для "побутового пияцтва" і алкоголізму.

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Під ним розуміється повна неможливість протистояти потребі випити, у західній термінології для цього існує окремий термін – alcohol use disorder (AUD). Ще вісім генетичних варіантів пов'язані тільки з пияцтвом, а п'ять – тільки з AUD.

"Наше дослідження виявило незалежність цих двох явищ. Зосередивши увагу на генетичних комбінаціях, пов'язаних тільки з AUD, в майбутньому ми зможемо виявляти людей з підвищеним ризиком розвитку алкоголізму і створити відповідні ліки", – підкреслив провідний автор наукової роботи, доктор медичних наук Генрі Р. Кранцлер.

Відповідне дослідження торкнулося людей різних рас – результати виявилися загальними для всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики підтвердили, що вживання алкоголю під час грудного вигодовування призводить до порушень розвитку мозку у дітей.

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