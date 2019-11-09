Вчені знайшли причину смерті від вейпа

Фахівці з Центру по контролю і профілактиці захворювань США визначили ще один компонент, який містився в електронних сигаретах, який викликав захворювання і навіть летальний результат у курців.

Про це повідомляється на сайті організації, передає Life. Вчені взяли зразки рідини з легенів 29 вейперов. Абсолютно у всіх зразках був знайдений ацетат вітаміну Е.

Він використовується як добавка при виготовленні сумішей для електронних сигарет.

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При цьому в 82% зразків виявили тетрагідроканнабінол (речовина, що міститься в коноплях), а в 62% зразків - нікотин.

Як писав OBOZREVATEL, в США щонайменше три людини померли від куріння електронних сигарет (вейпа). Ще одна жертва поки не підтверджена. Крім того, за останніми даними, в 33 штатах виявлено 450 осіб, які захворіли на схожими серйозними захворюваннями, які могли бути викликані курінням е-сигарет.

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