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Вчені знайшли ліки від розсіяного склерозу і діабету

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Учені Університету штату Юта (США) знайшли спосіб лікування аутоімунних захворювань, включаючи розсіяний склероз і діабет першого типу, який не пригнічує імунітет.

Результати їх досліджень були опубліковані у журналі Nature Biomedical Engineering. Так, вони створили іммунотоксини, які знищують клітини з дефектним білком PD-1 — імунної контрольної точки, що запобігає активації Т-лімфоцитів і сприяє їх самознищенню, пише "Лента.ру".

Поки що ці ліки випробовують тільки на мишах.

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Вчені знайшли ліки від розсіяного склерозу і діабету

Якщо підхід буде ефективний і для людей, то вперше лікарі отримають метод лікування розсіяного склерозу, здатний призупинити розвиток симптомів. Сучасні методи лікування цієї хвороби можуть тільки відстрочити прогресування, вони не можуть зупинити або вилікувати її. Крім того, іммунотоксини разом з іншими видами терапії можуть повністю запобігти діабету першого типу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли можливість побороти рак за допомогою білка 53BP1, який затримує клітинний поділ у дочірніх клітинах.

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США
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