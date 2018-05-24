Вчені заявили про смертельну небезпеку популярної страви

Вживання в їжу приготовленого на вугіллі м'яса є небезпечним для людського здоров'я.

Як передає Environmental Science & Technology, вчені з Китаю з'ясували, що при горінні вугілля утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ).

Ці сполуки дуже небезпечні для здоров'я, оскільки можуть спровокувати генетичні мутації, які сприяють розвитку раку легенів, сечового міхура та шкіри.

При цьому небезпечно не тільки вживати приготоване на вугіллі м'ясо, а й перебувати близько від мангала в процесі смаження шашлику.

Повідомляється, що навіть короткочасне перебування поруч із мангалом може сприяти розвитку онкологічних захворювань.

Як повідомляв MEDOBOZ, раніше Уляна Супрун розповіла, чому м'ясо небезпечне для здоров'я.