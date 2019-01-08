Вчені ''вбили'' рак: опубліковано проривне дослідження

Генетики і біологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго змогли "вбити" рак крові стовбуровими клітинами.

Вони з'ясували, що кілька типів важких онкологічних захворювань супроводжує один і той же симптом — порушення нормального синтезу ферменту, частково відповідає за противірусну та протипатогенну активність клітин організму в цілому (РНК-залежної аденозіндезамінази - Ред.), повідомляє EurekAlert.

За допомогою терапії організму стовбуровими клітинами вченим вдалося "перезавантажити" процес ферментації, що призвело до заморожування і ремісії навіть складних форм онкології, таких як лейкемія.

Дослідники відзначають, що стовбурові клітини можуть допомогти пацієнтам навіть у термінальних стадіях, а в список "готових до знищення" форм онкології потрапили рак молочної залози і рак печінки.

З'явився шанс побороти рак National Institutes of Health

При цьому генетики відзначають, що "редагування" генома дозволить "навчити" стовбурові клітини боротися із захворюваннями ще швидше, що в теорії дозволить скоротити курс лікування важких хвороб до декількох тижнів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дослідники прийшли до висновку, що активний компонент очних крапель, створених для лікування захворювань сітківки, здатний побороти один з найагресивніших видів раку.