Вчені розвіяли популярний міф про алкоголь

Міцний алкоголь не допомагає перетравлювати жирну їжу, а навпаки гальмує травлення. Він блокує нерви, які спонукають шлунок до роботи.

За словами видання Der Spiegel, передбачуваний позитивний вплив може бути лише ефектом плацебо.

Для того, щоб це з'ясувати, швейцарські вчені ще в 2010 році провели експеримент: вони взяли 20 дорослих учасників і щільно нагодували сирним фондю 32% жирності. Далі людей розділили на групи. Першій частині дали запити трапезу чорним чаєм, другим дали півпляшки вина (300 мл), третіх пригостили міцним алкоголем, а четвертих — водою.

Міцний алкоголь

У результаті, чим більше алкоголю було випито учасниками експерименту, тим важче було працювати шлунку, щоб переварити їжу. Вино сприяло тому, що шлунок звільнявся повільніше, а міцний алкоголь взагалі загальмував травлення.

"Шлунок є однією великою м'язою, яка, працюючи як насос, просуває їжу в напрямку кишечника. Алкоголь, ймовірно, блокує нерви, які спонукають шлунок до роботи", — каже директор гастроентерологічної клініки Крістіан Принц.

Як стверджує медик, є такі види напоїв з градусом, які сприяють травленню, але це не пов'язано з алкоголем. Сюди відносяться шеррі, портвейн, пільзенське пиво і деякі сорти просекко. У них містяться гіркі речовини, які спонукають шлунок виділяти кислоту для поліпшення перетравлювання.

Також варто відзначити, на думку експерта, аперитив найкраще приймати за півгодини до їжі.

Крім того медик радить знати норму свого організму. За словами Принца, здорова печінка жінок переносить до 30 гр алкоголю, печінка чоловіків — максимум 50 гр. При цьому 330 мл пива містять 13 гр алкоголю, 200 мл вина — 16 гр, 100 мл шеррі — також 16 гр і 20 мл віскі — 7 гр алкоголю".

У виданні додають, що кращий засіб для швидкого травлення — неспішна прогулянка після прийому їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що люди, які вживають невеликі порції спиртного, набагато рідше потрапляють до лікарень, ніж повні непитущі або алкоголіки.

Також нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала черговий медичний міф про можливість лікування алкогольними напоями. За її словами, не варто пити або в будь-якому іншому вигляді вживати алкоголь для профілактики або лікування хвороб.