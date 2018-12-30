Вчені розкрили таємницю ДНК, яка допоможе лікувати рак

Група молекулярних біологів з університету штату Флорида розкрила хімічну структуру, яка відповідає за процес регуляції реплікації (подвоєння) ДНК. Для цього генетики 70 років розбирали повну будову молекули.

За словами керівника дослідження професора Девіда Гілберта, відкриття допоможе боротися з деякими вродженими хворобами і, можливо, невиліковними видами раку. Також він додав, що воно посприяє новим експериментам. Подробиці дослідження вчених описані в роботі, опублікованій в журналі Cell.

Фахівці не могли знайти механізм, керуючий послідовністю ДНК. Питання було в тому, яким чином відбуваються хімічні процеси, які створюють абсолютно ідентичні нитки молекули.

дослідник

За словами Гілберта, загадка управління реплікацією довго плутала вчених.

"Для нас це залишалося таємницею. Реплікація здавалася стійкою до всього, що ми намагалися зробити, щоб порушити її. Ми докладно описали, як вона змінюється в різних типах клітин і зупиняється при захворюванні. Головне ж залишалося прихованим — та послідовність ДНК, яка її контролює", — зазначив Гілберт.

Генетики вивчали сегменти дезоксирибонуклеїнової кислоти миші, коли знайшли незвичайну структуру. У порядку ДНК були три ділянки, які часто стикалися один з одним. Тоді автори вирізали три цих області одночасно. В результаті вчені визначили, що видалення цих структур вплинуло на контроль реплікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені в своїх дослідженнях встановили, що материнська турбота може змінити структуру ДНК дитини.