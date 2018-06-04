Вчені назвали засоби гігієни, що викликають рак

Антибактеріальний агент триклозан, який міститься в зубній пасті та у милі, може викликати рак товстої кишки та її запалення.

До такого висновку прийшли співробітники Массачусетського університету в Амхерсті після експерименту, в якому вони вивчили вплив агента на здорових і хворих мишей. Про це повідомляє портал MedicalXpress.

Згідно з результатами, застосування триклозану сприяло розвитку раку кишечника і коліту у всіх гризунів, які брали участь в експерименті.

"Це дослідження показало, що триклозан змінив фікрофлору кишечника миші, збільшив запалення, посилив симптоми коліту та стимулював зростання клітин раку товстої кишки, пов'язаного з колітом", - повідомили вчені.

Як з'ясувалося, агент зменшує кількість біфідобактерій і негативно впливає на їх різноманітність.

"Ці результати вперше свідчать про те, що триклозан може впливати на стан кишечника", - розповів провідний автор дослідження Годун Чжан.

На думку вчених, вплив агента на здоров'я людини потрібно вивчити більш детально.

Триклозан застосовують при виготовленні миючих засобів, зубної пасти, мила і дезодорантів. Також, його застосовують при обробці зубів перед пломбуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біологи змусили імунітет повністю знищити рак грудей за допомогою так званого програмування клітин.