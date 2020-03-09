Вчені назвали смертельну небезпеку смартфонів та комп'ютерів

Надмірне використання смартфонів і комп'ютерів може викликати перевтому мозку, що призведе до розвитку маразму і депресії.

До такого висновку прийшли японські вчені, пише видання Nikkei Style. Як розповів директор клініки пам'яті "Окумура" Аюмі Окумура, в останні роки зросла кількість людей, у яких діагностували порушення пам'яті. Найчастіше цю проблему виявляли у пацієнтів у віці від 30 до 60 років.

Лікар пояснив цю тенденцію тим, що люди стали активніше користуватися телефонами і комп'ютерами, які негативно впливають на мозок, перевантажуючи його великим об'ємом інформації. Мозок людини не справляється з обробкою таких обсягів і перетворюється в "смітник", – заявив Окумура.

Вчений-нейрохірург, професор Університету Васеда Есікуні Едагава зазначив, що за впорядкування інформації у мозку відповідає префронтальна кора в лобної долі. Вона також відповідає за мислення, прийняття рішень, контроль пам'яті та емоцій. Тому, коли інформації стає занадто багато, робота цих функцій може порушитися. Так, збільшується кількість простих помилок, падає рівень навченості, з'являється розчарування і гнів, а також пропадає мотивація і інтерес.

Вчені порадили не користуватися смартфонами під час роботи за комп'ютером або перегляду телевізора. Також варто більше спати, оскільки під час сну мозок відпочиває і відновлюється. Крім того, фахівці рекомендують не користуватися телефонами під час прийому їжі.

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