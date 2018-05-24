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Вчені назвали смертельну небезпеку басейнів

9.7тЧитати новину російською

У готельних басейнах міститься багато бактерій, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Про це в щотижневому звіті попередив центр по контролю і профілактиці захворювань США, передає Lenta.

Згідно з документом, близько третини захворювань з 2000 по 2014 рік було отримано туристами в басейнах або гідромасажних ваннах. У воді заразилося 27 тисяч осіб, вісім померли.

Найбільш поширеними інфекційними бактеріями в басейнах виявилися криптоспоридии. Вони стали причиною 89% захворювань.

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"Всього один ковток води, що містить криптоспоридии, може викликати нудоту, діарею, спазми шлунка і блювоту, які триватимуть тижнями. Хлорка не може швидко убити ці бактерії, тому, в першу чергу, нам потрібно не допустити її потрапляння в воду", - повідомила глава програми здорового плавання Мішель Хлавса.

Вона порадила батькам протягом двох тижнів після діареї не пускати дітей в басейн. За цей період інфекція повинна остаточно зникнути з організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, чому сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я.

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "Обозреватель".

Теми
Дослідження вченихздоров'я
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