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Вчені назвали небезпеку коронавірусу для дітей

1.7т
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Для новонароджених і чоловіків існує високий ризик зараження коронавірусом Covid-19 і розвитку важких симптомів.

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Про це сказано в результатах наукової роботи Центру по контролю і профілактиці захворювань США, які опубліковані на сайті організації.

Фахівці розглянули 2500 випадків захворювання COVID-19 у дітей молодше 18 років у США в період з 12 лютого по 2 квітня. У цілому дані підтверджують, що діти менше схильні до захворювання, ніж дорослі. З усіх зареєстрованих випадків тільки 1,7 відсотка були дітьми, хоча вони становлять 22 відсотки населення.

Ілюстрація

Ілюстрація

В цілому, серед них тільки у 73 відсотків розвинувся кашель, лихоманка або задишка. У дорослих у віці від 18 до 64 років цей показник становить 93 відсотки.

Разом з тим, у деяких дітей розвинулися важкі симптоми, 147 малолітніх пацієнтів були госпіталізовані, п'ятеро відправлені до реанімації, троє померли. При цьому серед 95 немовлят були госпіталізовані 62 відсотки. За словами вчених, в перший рік життя діти не мають такої стійкої імунної відповіді, як діти старшого віку і дорослі.

Крім того, все більше досліджень показують, що чоловіки вмирають від COVID-19 частіше, ніж жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість типових для дорослих симптомів нового коронавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

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