Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Вчені дізналися про смертельну небезпеку хвороби зубів

10.4тЧитати матеріал російською

Бактерії, які беруть участь у процесах руйнування зубів, а також пародонтиту, провокують зростання раку товстої кишки.

До такого висновку прийшли вчені Колумбійського університету зі США. Про це повідомляє MedicalXpress. Так, дослідники виявили, що в культурі здорових клітин товстої кишки відсутній білок анексин A1, який стимулює ріст злоякісної пухлини.

Новини
Є в кожному домі: названо популярний продукт, який рятує від раку

Пригнічення активності анексину не давало бактерії Fusobacterium провокувати зростання раку і уповільнювало розростання злоякісних новоутворень. За словами вчених, які проаналізували РНК 466 пацієнтів з первинним раком кишечника, підвищена активність анексина А1 була пов'язана з найгіршим прогнозом незалежно від статі, віку і стадії розвитку пухлини.

Тепер вчені працюють над створенням методів виявлення агресивних видів раку за допомогою анексина А1. Його використовують як біомаркерів. Також цей білок розглядають як потенційну мішень для нових препаратів.

Лікування раку

Лікування раку

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські лікарі заявили про прорив у боротьбі з раком 4-ї стадії. Їм вдалося видалити всі метастази.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з онкологією
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини