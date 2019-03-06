Вчені дізналися про смертельну небезпеку хвороби зубів

Бактерії, які беруть участь у процесах руйнування зубів, а також пародонтиту, провокують зростання раку товстої кишки.

До такого висновку прийшли вчені Колумбійського університету зі США. Про це повідомляє MedicalXpress. Так, дослідники виявили, що в культурі здорових клітин товстої кишки відсутній білок анексин A1, який стимулює ріст злоякісної пухлини.

Пригнічення активності анексину не давало бактерії Fusobacterium провокувати зростання раку і уповільнювало розростання злоякісних новоутворень. За словами вчених, які проаналізували РНК 466 пацієнтів з первинним раком кишечника, підвищена активність анексина А1 була пов'язана з найгіршим прогнозом незалежно від статі, віку і стадії розвитку пухлини.

Тепер вчені працюють над створенням методів виявлення агресивних видів раку за допомогою анексина А1. Його використовують як біомаркерів. Також цей білок розглядають як потенційну мішень для нових препаратів.

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