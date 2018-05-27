Вчені дізналися про небезпеку відсутності сексу

Група вчених із різних країн з'ясувала, що тривала відсутність інтимної близькості призводить до змін в імунітеті і є частою причиною ожиріння.

Згідно з отриманими даними, секс - це позитивний процес не тільки для емоційного стану людини, а й для фізичного здоров'я, передає "Лайф".

Так, регулярний секс знижує рівень кортизолу, або гормону стресу, а також нормалізує артеріальний тиск. Крім того, у людини збільшується працездатність і життєва активність.

При відсутності інтимної близькості, навпаки, відбуваються зворотні зміни. Людина втрачає працездатність, у нього погіршується емоційний стан, а також запускаються процеси, які послаблюють імунну систему організму. Більше того, люди, у яких тривалий час був відсутній секс, набирають вагу, оскільки з'являється схильність до повноти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландські вчені довели, що дівчата, які не знімають шкарпетки під час сексу, швидше досягають оргазму.