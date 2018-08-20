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Вчені дізналися причину появи раку

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Виникнення раку легенів провокує так звана хромосома 15q25.1, яка є провідним фактором чутливості до цього виду онкології.

До такого висновку прийшли дослідники з Медичного центру Дартмут-Хічкок, передає Eurekalert . Хромосома 15q25.1 пов'язана з розвитком хвороби через контроль над ключовими компонентами важливих біологічних процесів.

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У тому числі вона впливає на імунну систему людини. За словами вчених, блокування певних генів може стати альтернативною і більш ефективною стратегією лікування раку легенів.

Сьогодні рак легенів по летальності лідирує серед всіх онкологічних захворювань.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше був названий перелік продуктів, здатних захистити від раку.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з онкологією
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