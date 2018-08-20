Вчені дізналися причину появи раку

Виникнення раку легенів провокує так звана хромосома 15q25.1, яка є провідним фактором чутливості до цього виду онкології.
До такого висновку прийшли дослідники з Медичного центру Дартмут-Хічкок, передає Eurekalert . Хромосома 15q25.1 пов'язана з розвитком хвороби через контроль над ключовими компонентами важливих біологічних процесів.
У тому числі вона впливає на імунну систему людини. За словами вчених, блокування певних генів може стати альтернативною і більш ефективною стратегією лікування раку легенів.
Сьогодні рак легенів по летальності лідирує серед всіх онкологічних захворювань.
Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше був названий перелік продуктів, здатних захистити від раку.
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