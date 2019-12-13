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Важко сконцентруватися? Перевірте щитовидку: названі небезпечні симптоми

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Зниження здатності концентруватися може бути одним із симптомів порушення функції щитоподібної залози. Пройти обстеження у ендокринолога варто також при погіршенні пам'яті, надмірній дратівливості і випадінні волосся.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла відомий гінеколог-ендокринолог, засновниця освітнього проекту "Школа жіночого здоров'я dr.Silina" Наталія Сіліна.

"Найбільш поширеними симптомами, які вказують на можливі проблеми зі щитовидкою, є: погіршення пам'яті і здатності концентруватися, слабкість, дратівливість, постійна сонливість. Тобто - порушення інтелектуальних функцій і емоційного стану. Читаєш книгу – і тобі важко зосередитися на тому, що ти читаєш, ти постійно згадуєш, що треба зробити то одне, то інше... Це – один з ранніх симптомів. Щойно ви помітили, що важко сконцентруватися – перевірте гормони щитовидної залози. І не тільки ТТГ і Т4 вільний, які у нас призначають за традицією, а й Т3 вільний", - зазначила Сіліна.

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Вона також підкреслила, що подібні симптоми проявляються і у маленьких дітей - зокрема, в тому, що дитина, яка раніше могла спокійно гратися, починає хапатися то за одне, то за інше, нічого не доводячи до кінця.

Сіліна розповіла, що порушення функцій щитовидної залози також може проявлятися у постійній слабкості і сонливості, а також - у стані волосся і шкіри.

"Ви відчуваєте втому, але не можете заснути. Або сон дуже поверхневий. Це теж красномовний симптом. Так само як і коли ви прокидаєтеся вранці - і начебто і спали 8 годин, і сон нормальний був, і день попередній не був таким вже важким – але ви відчуваєте якусь слабкість. Це - сигнал, що пора перевірити роботу щитовидки", - зазначила експерт.

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"Із зовнішніх ознак вас повинно насторожити, коли волосся стає тоншим і починає випадати. Коли шкіра стає сухішою, особливо – на ліктях або п'ятах. Ми звикли списувати це на те, що прийшла осінь або зима. Але це не так. Це – одна із ранніх ознак зниження функції щитоподібної залози", - підкреслила Сіліна.

Повний текст інтерв'ю з Наталею Сіліною про те, як щитовидка впливає на молодість, красу і якість життя жінки, читайте тут.

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