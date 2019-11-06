Важила 18 кілограмів: в Індії лікарі переплутали пухлину з вагітністю

В Індії лікарі видалили пухлину вагою 18 кілограмів з яєчника 38-річної жінки. Раніше вони думали, що жінка вагітна.

Як повідомляє Daily Mail, жінка сім місяців страждала від болю в животі. Лікарі думали, що вона вагітна. У якийсь момент жінці стало важко дихати, і її доставили в лікарню. Інші лікарі виявили, що пухлина зайняла 95 відсотків простору всередині живота жінки. Вони відзначили, що кіста могла просто розірвати жінку зсередини, якби її вчасно не видалили (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Хірург, який проводив операцію зазначив, що це – найбільша кіста, яку він коли-небудь бачив. Він додав, що окружність живота жінки становила 1,06 метра через новоутворення.

ілюстративне фото justlady.ru

Вага Калам до операції була 125 фунтів (56,6 кілограма), а після видалення пухлини вона стала важити 82 фунта (37 кілограмів). Зараз її стан оцінюється як стабільний.

В Індії лікарі видалили пухлину вагою 18 кілограмів з яєчника 38-річної жінки

Як писав OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки Каміли лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

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