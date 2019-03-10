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/Новини здоров'я

"Вам це на хр*н не потрібно!" Комаровського розлютило питання про пробу Манту

1.3тЧитати матеріал російською

Популярний лікар-педіатр Євген Комаровський різко відповів на запитання про те, чи можна мочити пробу Манту.

Під час інтерв'ю лікаря в програмі "Рандеву" він відповів журналістці Яніні Соколовій: "Та мочіть на здоров'я".

Однак експерт несподівано розкритикував саме питання, зазначивши, що по-справжньому важливі теми часто не підніматися в ЗМІ.

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Комаровський і Соколова

Комаровський і Соколова

Скрін відео "Рандеву"

"Я про це [Манту] записав цілу програму в 2012 році — вам це на хр*н нікому не було потрібно", — сказав Комаровський

"Чому, це ж стало жартівливо-хайповою темою?" — запитала Соколова.

"Та це дебілізм! Це зайвий раз говорить про те, що рівень інтелекту пишучої братії, що створює інформаційне поле, і тих, хто сприймає це... Розумієте, коли ми доступ онкохворих до наркотиків перетворюємо в хіханьки і хаханьки — блін, та хочеться просто ридати", — заявив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Євген Комаровський вибухнув через російську мову. Він вважає, що держава визначає, з ким можна "дружити" українцям, а це не припустимо. Заява лікаря викликала резонанс серед громадськості.

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Тема
здоров'я
Особи
Євген КомаровськийЯніна Соколова
Місце
Україна
Тег
видео
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Я вот смотрю на эту дуру...у нас в России такие бляди внутри телевизора были лет 28 на зад...потом пропали....а у вас процесс нескончаемый
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
сявка соколова...тебе место на тверской
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