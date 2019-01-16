''Вакцинувати не можна!'' Українські медики вказали на прямий зв'язок кору та грипу

У Комітеті з питань охорони здоров'я Верховної Ради заявили, що масова вакцинація проти кору на тлі епідемічного сезону грипу може призвести до негативних наслідків.

Попередження було озвучене завідувачкою кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Ольгою Голубовською, повідомляють у прес-службі парламенту.

"В Україні другий рік триває безпрецедентна епідемія кору і ситуація загострюється. Зараз це відбувається на тлі епідемічного зростання захворюваності на грип, зокрема і зі смертельними наслідками", — пояснила професор.

Новини В окупованому Криму виявлено спалах свинячого і пташиного грипу

Вакцинація clutch.ua

Вакцинація, за її словами, дійсно є правильним методом масової профілактики тяжкого перебігу кору та запобігання смерті.

"Однак, під час погіршення епідситуації з грипу значно зростає індивідуальний ризик негативних наслідків, як безпосередньо пов'язаних із щепленнями проти кору, так і з послабленням стійкості до інших інфекцій", — наголосила вона.

"Отже, проводити масову вакцинацію на даний період категорично не можна", — резюмувала Голубовська, додавши, що подібні дії можуть підірвати довіру населення до щеплень взагалі.

Ольга Голубовська Уніан

Зазначається, що Комітет погодився з позицією вчених і ухвалив звернення до Кабінету Міністрів, РНБО України, а також керівників тих областей, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу із захворюваності на грип, із відповідним попередженням.

Комітет ВРУ Прес-служба

Також було ухвалене звернення до Міністерства охорони здоров'я з метою дізнатися, з чим пов'язана ініціація проведення масової вакцинації проти кору саме в період загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ, а також уточнити терміни придатності наявних вакцин від кору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун спростувала, що щеплення проти кору можуть послаблювати імунітет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram