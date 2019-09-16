В Україну йде свинячий і сінгапурський грип: як вберегтися

У новому епідемсезоні українців чатує грип А / H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

Про це повідомляють Вести. За даними лікаря-інфекціоніста, радника міністра охорони здоров'я Ольги Голубовської, однозначно відповісти, який грип захопить територію України, складно, тому що цей вірус непередбачуваний.

"У цьому сезоні, згідно з даними ВОЗ, будуть циркулювати чотири штами вірусу грипу: два А і два види В. З цих чотирьох найбільше небезпечний А/H3N2 (Сінгапур). Це той штам грипу, який викликав хвилю важких респіраторних захворювань з досить високою смертністю. Особливо багато смертельних випадків було в США, у нас він був набагато легше", – зазначила Голубовська.

Грип telegraf.com.ua

Крім того, будуть циркулювати А/Н1N1 (свинячий грип), а також вірус, схожий на B Colorado (06/2017) і B Phuket (3073/2013).

За словами Голубовської, в України вже надійшли вакцини від грипу, які зараз проходять перевірку. Вже на початку жовтня вони мають надійти в клініки і аптеки. У першу чергу вакцинуватися повинні ті, хто працює у великому колективі, а також люди з надмірною масою тіла, які мають серцево-судинну клінічну патологію, захворювання легень, цукровий діабет.

Інкубаційний період А/Н1N1 (свинячий грип) триває від 1 до 4 діб, рідше – до 7 днів. У неускладненій формі: температура до 38-39 градусів, нудота, блювота, діарея (до 45% хворих), погіршення самопочуття, сонливість, відчуття слабкості, млявості, м'язова, суглобний біль, "ломота" в тілі, респіраторна симптоматика виражається в кашлі, першінні в горлі, відчутті нестачі повітря.

При важкій формі буває головний біль в лобній ділянці, у надбрівних дуг; рухи м'язів в даній області (моргання, міміка) підсилюють хворобливість; можливий розвиток світлобоязні; біль в очних яблуках при русі очей.

Що стосується А/H3N2 (сінгапурський грип), то перший симптом цього штаму грипу – озноб. Людину морозить навіть у теплому одязі при кімнатній температурі. Закутуючись, ви сприяєте появі лихоманки. Температура може підскочити до 40 градусів. Симптоми починають виявлятися або відразу, або через 1-2 дні після потрапляння вірусу в організм. Температура піднімається вище 39 градусів, закладає горло і груди, з'являється сухий кашель. Жарознижуючі препарати допомагають на дуже короткий час.

Важкий стан при гонконгському грипі зберігається близько 4-5 днів. Якщо стан не поліпшується, жарознижуючі діють дуже недовго, то, можливо, мають місце ускладнення.

Як писав OBOZREVATEL, українські вчені підтвердили ефективність вітчизняних ліків від грипу.

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