В Україну йде погана погода: як це вдарить по здоров'ю і що робити

В Україні на цьому тижні з 2 по 6 січня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови. У зв'язку з цим синоптики радять поберегти здоров'я.

Так, відзначається, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватися різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відзначається швидка стомлюваність, передає Укргідрометцентр.

Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як "дуже і дуже холодно". Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.

АіФ

"2 і 5 січня грудня в окремі години також будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час яких людина відчуває помірне теплонавантаження. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість. Може спостерігатися погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість і дратівливість, зниження імунітету", — сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після 2 січня ще більше погіршиться погода. Так, 3 січня вночі очікується помірний, вдень — невеликий сніг, у південних областях без опадів.