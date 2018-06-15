В Україні зміниться робота швидкої допомоги: Супрун дала пояснення

У новій системі роботи швидкої допомоги зміниться питання диспетчеризації - будуть введені спеціальні технології, а диспетчерам пояснять алгоритми визначення екстреності випадку.

Про те, як буде реформована система екстреної допомоги в Україні розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передають "Вести".

"На виклик повинен їхати автомобіль, який знаходиться найближче, а не та машина, яка територіально належить якійсь станції швидкої допомоги", - пояснила вона.

Чиновниця підкреслила, що щодня отримує інформацію про те, як медики не встигли приїхати на допомогу, і пацієнт помер.

"Ми хочемо змінити систему надання екстреної допомоги від моменту дзвінка на лінію екстреної допомоги до моменту, коли пацієнта привезли в лікарню", - запевнила вона.

Відзначається, що зміниться і склад бригад швидкої допомоги. Після реформи працювати там будуть тільки парамедики. І цим фахівцям Супрун обіцяє конкурентні зарплати і якісне обладнання для роботи. Реформувати разом зі швидкою будуть і відділення екстреної допомоги, які почнуть працювати в режимі 24/7 і будуть обладнані за новою логікою облаштування приміщення.

Щоб система працювала якісно, ​​Супрун обіцяє щільну взаємодію з іншими екстреними службами, які працюють в Україні - ДСНС, поліцією, а також вчителями та вихователями дитячих садків. Для них проведуть спеціальні тренінги.

Одним з найважливіших змін в МОЗ називають установку дифібріляторів і розміщення джгутів у всіх людних місцях. За словами Супрун, ця реформа не буде миттєвою, на її реалізацію необхідно кілька років.

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