В Україні зафіксували новий спалах гепатиту: постраждали школярі

В загальноосвітній школі №7 міста Чернігова зафіксовано 13 випадків захворювання вірусним гепатитом.

Як повідомив телеканал UA: Чернігів, у п'ятьох дітей і у посудомийниці виявили гепатит типу А. У ще вісьмох дітей тип вірусу встановлюється.

За інформацією заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, учнів госпіталізували в інфекційне відділення медичного закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі заявили про спалах гепатиту А в одній зі шкіл Дніпра.

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