Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

В Україні зафіксували новий спалах гепатиту: постраждали школярі

1.1т Читати матеріал російською

В загальноосвітній школі №7 міста Чернігова зафіксовано 13 випадків захворювання вірусним гепатитом.

Як повідомив телеканал UA: Чернігів, у п'ятьох дітей і у посудомийниці виявили гепатит типу А. У ще вісьмох дітей тип вірусу встановлюється.

За інформацією заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, учнів госпіталізували в інфекційне відділення медичного закладу.

Новини
Міфи про гепатит: експерт пояснив, де правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі заявили про спалах гепатиту А в одній зі шкіл Дніпра.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "гепатит" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
гепатит
Місце
Україна Чернігів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
кастрюльки, я понимаю, вы убиваите чуждых вам детей Донбасса, но зачем вы убиваите своих детей в Чернигове? вы ради этого на Май дане скакали?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини