В Україні заборонили важливі ліки від опіків

В Україні заборонили застосовувати препарат "Альбунорм" від французького виробника "Октафарма", який використовували для підвищення кількості альбуміну в крові.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з лікарських засобів. Розпорядження стосується виключно ліків "Альбунорм" 25% (250 мг/мл) по 50 мл у флаконах № 1 для інфузій (скло тип II) з пробкою, серії L827A668A.

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Заборона розчину була прийнята на підставі листа представництва компанії "Октафарма". При цьому в листі не вказали причину такого рішення.

"При виявленні зразків цього лікарського засобу вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або подальшої передачі на утилізацію або знищення", – зазначили у відомстві.

"Альбунорм" є плазмозамінних засобом, який отримують з донорської плазми і плаценти шляхом фракціонування. Ліки сприяють поповненню дефіциту простого білка альбуміну в плазмі крові пацієнта, підтримують колоїдно-онкотичний тиск крові, сприяють утриманню більшої кількості рідини в кров'яному руслі, збільшенню ОЦК (об'єму циркулюючої крові), швидкого підвищенню артеріального тиску, підвищенню резервів білкового харчування.

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