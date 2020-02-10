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В Україні заборонили популярне знеболювальне: названа причина

10.1т
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З 7 лютого Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила використання і продаж мазі Диклак Ліпогель.

Як сказано в заяві відомства, такі заходи вжиті через термінове повідомлення Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками у Львівській області.

Заборона стосується тільки серії НС5441 препарату Диклак Ліпогель, гель 1% по 50 г в тубі, по 1 тубі в картонній коробці, виробництва "Салютас Фарма ГмбХ", Німеччина.

В Україні заборонили популярне знеболювальне: названа причина

Аптекам наказано в разі виявлення у себе вказаних ліків помістити їх на карантин.

Зазначимо, що Диклак Ліпогель – це місцеве знеболювальне та протизапальне. В разі нанесення на шкіру засіб швидко всотується та діє в осередку запалення, пригнічуючи вироблення речовин, що відповідають за виникнення болю, набряку, вироблення запальної рідини. Під час ревматичних захворювань препарат сприяє стиханню больового синдрому, зменшення припухлості, скутості суглобів.

В Україні заборонили популярне знеболювальне: названа причина

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили три препарати виробництва компанії Merck, а також український Хлоргексидин.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Степаненко Руслан
Степаненко Руслан
Наркоманы правят балом простым гражданам придётся усложнить свою жизнь и страдать от боли.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Подорожник - вот основное лекарство вна, ну может быть ещё и жёлуди. Остальное в топку.
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