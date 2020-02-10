В Україні заборонили популярне знеболювальне: названа причина

З 7 лютого Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила використання і продаж мазі Диклак Ліпогель.

Як сказано в заяві відомства, такі заходи вжиті через термінове повідомлення Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками у Львівській області.

Заборона стосується тільки серії НС5441 препарату Диклак Ліпогель, гель 1% по 50 г в тубі, по 1 тубі в картонній коробці, виробництва "Салютас Фарма ГмбХ", Німеччина.

Аптекам наказано в разі виявлення у себе вказаних ліків помістити їх на карантин.

Зазначимо, що Диклак Ліпогель – це місцеве знеболювальне та протизапальне. В разі нанесення на шкіру засіб швидко всотується та діє в осередку запалення, пригнічуючи вироблення речовин, що відповідають за виникнення болю, набряку, вироблення запальної рідини. Під час ревматичних захворювань препарат сприяє стиханню больового синдрому, зменшення припухлості, скутості суглобів.

hyser.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили три препарати виробництва компанії Merck, а також український Хлоргексидин.

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