В Україні заборонили близько 70 ліків: повний список

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 із яких виготовлені в Росії.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Основною причиною заборони є ввезення зазначених ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

Медзаклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності повинні негайно, після одержання припису, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обороту для подальшого знищення та утилізації.

У списку заборонених ліків містяться, зокрема, препарати російського виробництва проти правця і стафілококових інфекцій.

Також серед переліку наявні ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили продаж антитромботического препарату "тромб ААС", який використовується при порушеннях норми згортання крові. Таке рішення було прийнято через його невідповідність вимогам українського законодавства.