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В Україні заборонили близько 70 ліків: повний список

20.3тЧитати новину російською

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 із яких виготовлені в Росії.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Основною причиною заборони є ввезення зазначених ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

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Медзаклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності повинні негайно, після одержання припису, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обороту для подальшого знищення та утилізації.

У списку заборонених ліків містяться, зокрема, препарати російського виробництва проти правця і стафілококових інфекцій.

Також серед переліку наявні ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили продаж антитромботического препарату "тромб ААС", який використовується при порушеннях норми згортання крові. Таке рішення було прийнято через його невідповідність вимогам українського законодавства.

Місце
Україна
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Сахнов Вячеслав
Сахнов Вячеслав
Идиотизм крепчает ! Хотя бы сюда политику не примешивайте !
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Подорожник,святая вода и сигаретный пепел во всех аптеках окраины!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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