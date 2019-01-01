В Україні вступив в силу закон про посмертне донорство: що потрібно знати

У вівторок, 1 січня, в Україні набув чинності закон про посмертне донорство № 2427-VIII, згідно з яким людина може погодитися на посмертне донорство або відмовитися від нього.

Дані про згоду можуть занести в паспорт або посвідчення водія та обов'язково в Єдину державну інформаційну систему трансплантації, передає "112 Україна".

Також можна вибрати "довірену особу", яке повідомить відповідь після смерті потенційного донора. В іншому випадку дозвіл буде питатися у родичів. Якщо людина за життя виступила проти або ж не дозволили його родичі, то його органи використовувати не будуть.

Крім того, забороняється використання анатомічних матеріалів, якщо ні в кого спитати дозволу; якщо проти суд, правоохоронці або судмедексперт. Не можуть бути донорами посмертно ветерани АТО і ООС; діти сироти; визнані недієздатними; а також ті, особистість яких не встановлена.

Відзначається, що в Україні повинні були створити до 1 жовтня 2018 року єдину державну інформаційну систему трансплантації, але цього не сталося. Тому на даний момент неможливо внести в неї інформацію і користуватися нею при визначенні необхідного в конкретному випадку донора.

З огляду на цей факт, народні депутати збиралися відстрочити вступ в силу закону до 1 січня 2020 року, однак часу для його розгляду не вистачило і з 1 січня 2019 року втратив чинність закон "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", який діяв досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалося, що пересадка органів в Україні опинилася під загрозою, оскільки медики відмовляються оперувати через ймовірну кримінальну відповідальность.