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"Бактеріологічна зброя!" Україну заполонили небезпечні ягоди і фрукти

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Україну знову заполонили нітратні кавуни та дині. Лікарі кажуть, що випадків звернення пацієнтів з отруєнням досить багато.

У деяких областях контролюючі служби вилучають отруйні баштанні тоннами. Але українці продовжують труїтися, причому не тільки кавунами і динями. У магазинах і на ринках продаються і насичені нітратами цитрусові, екзотичні фрукти. А викликати неприємні симптоми можуть навіть сливи або абрикоси. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Поїли кавун і отруїлися

Українці часто скаржаться на отруєння сезонними фруктами.

"Буквально 1 серпня на ринку купили половину кавуна. Всі поїли, начебто нормально. Але через деякий час чоловік поскаржився, що у нього стало набрякати небо, а потім і горло. Прийняв протиалергічну таблетку, все пройшло. Таке вперше бачу", – розповіла OBOZREVATEL киянка Марія Хоменко.

На ринках торгують кавунами

На ринках торгують кавунами

Скаржаться кияни і на кавуни на ринку Оболоні. Теж купили половинку ягоди і отримали сильне отруєння.

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"Купили цілий кавун в супермаркеті на площі Перемоги в Києві. Отруїлися дитина і чоловік. У сина висока температура, блювота. Другий день їх відпаюю. Ніби ж не надрізаний кавун, цілий, і все-таки у великому магазині продають, повинні ж якось стежити за цим", – обурюється в розмові з нами Вікторія Самойленко.

Минулого тижня отруїлися кавуном і батьки Ксенії Собченко з Дніпра.

"Вони купили його на ринку недалеко від будинку. І вночі обом стало погано. Піднялася температура, мені довелося їхати до них і допомагати, тому що у мами два дні була страшна слабкість, мабуть, інтоксикація організму", – розповідає Ксенія.

З серпня стартує сезон кавунів

З серпня стартує сезон кавунів

Також вся сім'я отруїлася і в Маріуполі.

"Купували на ринку кавун тижнів зо два тому, і всі сильно отруїлися. Тепер більше ні динь, ні кавунів купувати не будемо, навіть у вересні", – зазначила Надія.

Вилучають тоннами

Контролюючі органи і в цьому році знаходять отруйні кавуни і дині, які доводиться вилучати. Так, в Житомирській області в липні не допустили на ринки понад тисячу кілограм фруктів і ягід через перевищення вмісту нітратів. З них 45 кг кавунів, 897 кг динь.

Через нітрати в липні не потрапили в продаж 600 кг кавунів і динь в Чернівецькій області. Як відзначають в Головному управлінні Держспоживслужби, максимальний показник нітратів в кавунах в липні на ринках Буковини становив 100-200 мг/кг при нормі 60 мг/кг. А в дині майже 1000 мг/кг, при нормі всього 90 мг/кг. Переважно поставки такої небезпечної продукції здійснювалися з Херсонської області.

Кавуни

Кавуни

Постраждалих багато

Лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар каже, що в цьому році, за його спостереженнями, пацієнтів з отруєннями баштанними не менше, ніж в минулому році.

"Сезон кавунів тільки-тільки почався. Але пацієнти з отруєннями є, і їх не менше, ніж в попередні роки. Причому хворі кажуть, що купували кавуни в різних місцях – і на ринках, і в магазинах. Є ті, хто купував надрізані кавуни або розрізані навпіл. А такий кавун на спеці – це бактеріологічна зброя. Там дуже швидко розвиваються мікроорганізми. І навіть якщо в такому кавуні нітрати в нормі, то отруїтися все одно можна", – пояснив OBOZREVATEL лікар.

Швидка допомога

Швидка допомога

antikor.com.ua

Труять і китайськими фруктами

Начальник Головного управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан каже, що в столиці кавуни і дині через перевищення нітратів і нітритів в цьому році не вилучали.

"Ми проводимо перевірку в офіційних місцях продажів – це магазини і офіційні ринки. Всі інші місця є стихійними. Навіть кавунові розвали, які організовує щороку місцева влада, ми їх не перевіряємо. Але в будь-якому такому місці слід питати документ, який називається довідка ветеринарно-санітарної експертизи. Якщо вона є, то все нормально", – зазначив у розмові з нами Рубан.

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Баштанні перевіряють тільки в офіційних місцях продажів

Баштанні перевіряють тільки в офіційних місцях продажів

ЖЖ

Але труяться не тільки кавунами і динями. Наприклад, в грудні минулого року у Львові виявили партію помело, в яких була отруйна речовина ізокарбофос. Їх завезли до нас з Китаю. Така ж історія була і трохи раніше в Києві. Жителі Дніпровського району столиці почали скаржитися на отруєння, Держспоживслужба виїхала на місцеву плодово-овочеву базу і виявила там нітратні помело.

Справа в тому, що в Китаї досі дозволено обробляти фрукти шкідливими речовинами, які заборонені в Україні.

Правда, за словами голови Всеукраїнської асоціації постачальників супермаркетів Олексія Дорошенка, в Україні поки що рідко завозять фрукти з Піднебесної. "Хоча я знаю, що китайці цікавляться нашим ринком. Але ймовірно, занадто далека доставка товарів їх зупиняє. До того ж, у нас у самих вирощують достатньо овочів і фруктів, тому ринок заповнений", – вважає Дорошенко.

Труяться фруктами з Китаю

Труяться фруктами з Китаю

Отруїтися можна навіть абрикосами

За словами лікаря-гастроентеролога з Дніпропетровської області Олега Шевченка, отруїтися можна не лише баштанними.

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"Таке ж сильне отруєння можуть викликати і апельсини, мандарини, якщо в них надлишок нітратів. Просто кавуни у нас багато їдять в сезон, тому і більше повідомляють про отруєння. Можна отруїтися навіть сливами, абрикосами. Якщо, наприклад, туди потраплять шкідливі мікроорганізми і почнуть там розвиватися, виділяючи токсини. Або якщо сад розташований поблизу с заводом або жвавою трасою. Фрукти точно також накопичують в собі важкі метали, токсини. Про отруєння ранньою полуницею, яку удобрюють різними нітратами для швидкого дозрівання, я вже навіть не кажу", – пояснив OBOZREVATEL Шевченко.

Отруїтися можна будь-якими фруктами

Отруїтися можна будь-якими фруктами

Лікарі кажуть, що нітратні фрукти можуть викликати серйозні отруєння.

"Це блювота, особливо у дітей. Вона може бути безперервною, навіть вода провокує її. В таких випадках дітей кладуть в стаціонар. Також з'являється діарея, слабкість, сонливість, головні і м'язові болі, підвищується тиск", – зазначив інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Лікарі радять купувати кавуни і дині тільки в сезон, з початку серпня. Уникати покупок на стихійних ринках, у людей, які не можуть показати документи. Не купувати розрізані кавуни, тому що в спеку на поверхні розвиваються шкідливі мікроорганізми.

Перші симптоми отруєння

Перші симптоми отруєння

clutch

Перед вживанням кавун і диню потрібно добре промити гарячою водою. Щоб вийшли нітрати, їх можна навіть помістити в воду на пару годин.

Не варто також їсти м'якоть близько до шкірки, саме там накопичуються нітрати.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
кавуни отруєння дині апельсини помело екзотичні фрукти
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