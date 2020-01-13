В Україні від ускладнень грипу померла вагітна жінка

В Україні офіційно підтвердили смерть 31-річної вагітної жінки внаслідок ускладнень грипу.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я. Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, українка померла ще 3 січня.

"Жінка захворіла 24 грудня, а 31-го у зв'язку із відшаруванням плаценти їй зробили кесарів розтин. За результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А (не субтипований). Хвора мала супутній стан – хронічне захворювання на гепатит С", – йдеться в дописі.

В Україні 31-річна вагітна померла від ускладнень грипу 5.ua

На щастя, її немовля вижило, і 13 січня з відділення реанімації його було переведено до відділення для недоношених дітей.

За даними медиків, з початку епідсезону, тобто із жовтня 2019 року, в Україні зафіксовано вже три летальні випадки внаслідок грипу.

"Нагадуємо: грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але значно небезпечніші. За перших проявів обов’язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я", – застерегли в Центрі громадського здоров’я.

Симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота у м’язах та суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

кашель;

в окремих випадках – блювання та пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу:

передається повітряно-краплинним шляхом;

внаслідок тісного контакту (перебування на відстані приблизно 2 м).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2019 року від ускладнень, викликаних грипом, в Україні помер чоловік. Його скосив вірус грипу типу А.

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