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/ Грип та застуда

В Україні від ускладнень грипу померла вагітна жінка

1.3т
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В Україні офіційно підтвердили смерть 31-річної вагітної жінки внаслідок ускладнень грипу.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я. Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, українка померла ще 3 січня.

"Жінка захворіла 24 грудня, а 31-го у зв'язку із відшаруванням плаценти їй зробили кесарів розтин. За результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А (не субтипований). Хвора мала супутній стан – хронічне захворювання на гепатит С", – йдеться в дописі.

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В Україні 31-річна вагітна померла від ускладнень грипу

В Україні 31-річна вагітна померла від ускладнень грипу

5.ua

На щастя, її немовля вижило, і 13 січня з відділення реанімації його було переведено до відділення для недоношених дітей.

За даними медиків, з початку епідсезону, тобто із жовтня 2019 року, в Україні зафіксовано вже три летальні випадки внаслідок грипу.

"Нагадуємо: грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але значно небезпечніші. За перших проявів обов’язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я", – застерегли в Центрі громадського здоров’я.

Симптоми грипу:

  • раптовий початок хвороби;

  • головний біль;

  • ломота у м’язах та суглобах;

  • біль у горлі;

  • підвищення температури тіла до 38°С і більше;

  • кашель;

  • в окремих випадках – блювання та пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу:

  • передається повітряно-краплинним шляхом;

  • внаслідок тісного контакту (перебування на відстані приблизно 2 м).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2019 року від ускладнень, викликаних грипом, в Україні помер чоловік. Його скосив вірус грипу типу А.

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Автор
Марта Рок
Теми
грип здоров'я
Місце
Україна
Теги
вагітність хвороба смерть
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